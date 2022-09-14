ВСУ продвигаются к Лиману и бьют врага на Херсонщине: свежие карты боев

Российские захватчики на временно оккупированных территориях все больше впадают в панику из-за успехов украинской армии

Успешное контрнаступление украинских военных в Харьковской области, а также новые успехи в продвижении на юге страны повышают информационную и военную активность врага. Так, россияне уже пытаются придумать оправдание своим регулярным проигрышам на поле боя, выгораживая диктатора владимира путина, а на временно оккупированных территориях у противника увеличивается паника. Часть россиян в ускоренном темпе выезжает назад в рф, при этом активность боев на некоторых направлениях фронта не стихает.

Больше подробностей в свежем анализе оперативной ситуации сообщили представители Института изучения войны (США). Новые карты боев в Украине показывают, что россияне из-за регулярных потерь и проблем с логистикой терпят поражение за поражением.

Продолжаются серьезные столкновения в Харьковской области — на берегах Оскола, а также на Донбассе — вдоль линии Лиман-Ямполь-Белогоровка. Также ВСУ проявляют высокую активность на Херсонщине, пытаясь продвинуться сразу в трех районах своего влияния.

Карта боев в Украине 14 сентября

Харьковщина

Во вторник, 13 сентября, украинские военнослужащие продолжили "закреплять успех" в Харьковской области. Также вероятно бои ведутся на административной границе области с Донетчиной. ВСУ пытаются продвинуться к Лиману, который расположен в 20 километрах от Славянска, и для этого используют пути, освобожденные при контрнаступлении на Харьковщине. Не исключено, что противостояния также происходят рядом с Белогоровкой. Украинские защитники закрепляют свои успехи в регионе, надеясь усилить давление на оккупантов в Луганской области.

Карта боев за Харьков 14 сентября

Новой линией фронта сейчас становится река Оскол, берега которой заняты военными двух армий. При этом природный барьер никак не мешает ВСУ, ведь, согласно имеющимся данным, они смогли перейти реку вброд рядом с Боровой. Это позволяет говорить о новых наземных атаках нашей армии и усилению давления на российских оккупантов. При этом враг становится все более слабым, ведь почти не получает подкрепления из-за разрушенной логистики.

Донбасс

Донецкая область остается одним из главных сосредоточий российских сил. За прошедшие сутки враг якобы заимел мелкие успехи рядом с Бахмутом, ведя позиционные бои вдоль трассы Т0513. Российские источники сообщали, будто бы их армии удалось добраться до восточных окраин Бахмута, но официальных подтверждений подобному от Генштаба ВСУ не поступало.

Свежая карта боев на Донбассе 14 сентября

Среди россиян все чаще появляются панические настроения из-за продвижения украинцев на юго-запад от Донецка и концентрации ВСУ вблизи Угледара. В подобных маневрах противник замечает опасность в виду вероятного прорыва обороны областного центра. Вполне вероятно, враг больше не уверен в своей огневой мощи и получении дополнительных средств для правильного ведения боя.

Юг Украины

13 сентября украинские силы продолжили контрнаступательные операции в Херсонской области. Сообщалось, что ВСУ удается атаковать по нескольким основным направлениям — вдоль границы Николаевской и Херсонской областей, на севере Херсонщины, вдоль берегов реки Ингулец, а также на северо-западных подступах к Херсону. Вполне вероятно, что ВСУ удалось закрепиться в селе Ольгино, готовясь к прорыву в сторону Новопетровки.

Карта боев за Херсон 14 сентября

Неофициальные данные также указывают на успехи украинских защитников в районе Давыдова Брода и попытках ВСУ перегруппироваться в районе Сухого Ставка. Такие маневры могут применяться для дальнейшего продвижения к Брускинскому Херсонской области.

Россияне же пытались продвинуться вдоль линии Терновые Поды — Любомировка, что примерно в 30 километрах от Херсона. Официальных подтверждений подобным атакам со стороны украинских источников пока не было.

В целом же по всей территории южного фронта продолжается уничтожение российских баз, складов с боеприпасами и других важных для оккупантов объектов. В ответ враг обстреливает линии соприкосновения в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне в Мелитополе поддались общей панике и пытаются найти пути к отступлению, выбрав главным направлением Крымский полуостров.

Также мы писали, каких результатов украинским военным удалось достичь за несколько дней активного контрнаступления в Харьковской области.