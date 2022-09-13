Харьков снова без света: в городе не работает метро, магазины закрыты (видео)

Харьковчане снова сообщают об отсутствии энергоснабжения.

В Харькове во вторник, 13 сентября, снова проблемы с электроснабжением. Обесточение – это последствия обстрелов оккупантов, которые 12 сентября в очередной раз мощно обстреляли Харьков и область.

В частности, без света остались жители Алексеевки, Салтовки, Новых домов, ХТЗ и других районов Харькова. Кроме того, в городе не работает электротранспорт – трамваи, троллейбусы, метро.

В Офисе президента сообщили, что Харьков и область снова без света, потому что вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Энергетики и спасатели работают над устранением проблемы.

"Это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне", — рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

С харьковчанами пообщался корреспондент "Телеграфа", которые рассказали, что в домах снова исчезли свет и вода.

"В нашем городе нет сегодня света, транспорт не работает, ничего не работает. Вчера тоже его не было. Хотим приобрести фонарик на солнечных батарейках", — рассказала местная жительница.

Еще одна харьковчанка рассказала, что ждет гуманитарной помощи с самого утра, света дома нет. Проблемы с электроснабжением были и в минувший день.

Видео: Ян Доброносов

Напомним, что россияне ударили по одной из крупнейших ТЭЦ Украины под Харьковом, поэтому теперь в городе и области пропадает свет. Кроме того, о проблемах с электроснабжением сообщалось также в Полтавской и Сумской областях.