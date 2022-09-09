В предыдущие годы никто не заботился об обновлении инфраструктуры, а теперь делать это некому

Недавнее скандальное видео, в котором так называемый "глава" Кировского района оккупированного россиянами Донецка Юрий Будрин по просьбе горожан решить проблему с водоснабжением, грубо посылает их – это только верхушка айсберга. Оккупированный город, похоже, ждет адская зима. По данным украинской разведки и исходя из жалоб местных, в городе уже огромные проблемы с водоснабжением, на носу зима без отопления, а ставленники россиян думают только о том, как разграбить деньги, которые кремль начал выделять с новой силой. А еще тем, где найти пушечное мясо. войны с Украиной.

Как пишет "24 канал", главарь "ДНР" денис пушилин и его приспешники рассказывают, как успешно они отстраивают Донбасс, тогда как на самом деле люди здесь вынуждены набирать воду сомнительного качества в открытых источниках. По данным "Новостей Донбасса", сейчас воду в Донецке подают по графику — раз в три дня с 19:00 до 21:00. Да и то – не во всех районах. В Солнечном, Широком, Мирном и других районах о включении воды речь даже не идет. Некоторые жители готовы рыть скважины за свой счет, но на просьбу о разрешении получают ответы в духе высказывания Будрина.

Зимой к существующим проблемам прибавится еще и перемерзание труб. Циркуляция воды станет невозможной. Если зима не будет снежной, люди столкнутся с огромными проблемами. Единственным более или менее стабильным источником подачи воды в городе останется река Кальмиус. Однако помыться в ней, как это делают некоторые дончане сейчас, будет уже невозможно.

К проблемам с водоснабжением присоединится еще холод в помещениях. В этом году без тепла рискует остаться не только Донецк, но и Макеевка, Горловка, Зугрес, Дебальцево, Шахтерск и другие города области. Технически обеспечить их водоснабжением и отоплением можно из мощностей, находящихся в Славянской агломерации, но находится под контролем Украины. Так что даже при наличии инициативы с украинской стороны наладить работу систем будет невозможно. Впрочем, даже если теплоноситель удастся подать в дома, вряд ли он дойдет до конечных потребителей. Трубы здесь восемь лет никто не поддерживал в исправном состоянии, а теперь делать это еще и никому – большое количество мужчин главари "республик" бросили на фронты.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский еще в июле призвал жителей Донбасса выезжать ради собственной безопасности. Со своей стороны, он пообещал переселенцам всю необходимую помощь государства.