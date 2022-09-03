"На*** вы мне вс**лись": в оккупированном Донецке "глава" района показал отношение к горожанам (видео)

В сети появилось видео дискуссии "главы" Кировского района с населением насчет водоснабжения

В оккупированном Донецке, где в последние дни Вооруженные украинские силы устраивают мощные "бавовны", произошел спор между так называемым "председателем" одного из районов города и его жителями. В конце дискуссии представитель "новой власти" юрий будрин разозлился и заявил собеседникам, что они ему "нах*р не вср*ились".

Видеоподтверждение горячего спора распространяется в субботу, 3 августа, во многих украинских телеграмм-каналах. На кадрах видно, как так называемый "глава" Кировского района оккупированного россиянами Донецка Юрий Будрин резко общается с населением по поводу отсутствия воды.

Местные жители призвали "власть" помочь в бурении общей скважины. Согласны были даже профинансировать это за свой счет, однако "глава" района попросил их довольствоваться одной бочкой воды, которую должны привезти в понедельник.

Помогать с бурением скважины он категорически не хотел, хотя, судя по словам самого Будрина, у него она есть.

В конце дискуссии представитель "новой власти" занервничал и начал угрожать людям тем, что если они не прекратят требовать, то бочки в понедельник не дождутся. После чего напоследок выкрикнул "Да вы мне нах*р не вср*лись!".

Ранее "Телеграф" сообщал, как в оккупированном Донецке снаряд прилетел в здание так называемой администрации главаря боевиков на Донбассе дениса Пушилина, что в дальнейшем стало топтемой для дискуссий в сети.