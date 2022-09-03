"На*** ви мені вс**лися": в окупованому Донецьку "глава" району показав відношення до містян (відео)

У мережі з'явилося відео дискусії "голови" Кіровського району з населенням через воду

В окупованому Донецьку, де останніми днями Збройні українські сили влаштовують потужні "бавовни", сталася суперечка між так званим "головою" одного з районів міста та його жителями. Наприкінці дискусії представник "нової влади" юрій будрін розлютився та заявив співрозмовникам, що вони йому "нах*р не вср*лися".

Відеопідтвердження гарячої суперечки шириться в суботу, 3 серпня, у багатьох українських телеграм-каналах. На кадрах видно, як так званий "голова" Кіровського району окупованого росіянами Донецька Юрій Будрін спілкується з населенням щодо відсутності води.

Тутешні жителі закликали "владу" допомоги у бурінні загальної свердловини. Згодні були навіть профінансувати це власним коштом, проте "очільник" району попросив їх задовольнитись однією бочкою води, яку повинні привезти у понеділок.

Допомагати із бурінням свердловини він категорично не хотів, хоча, судячи зі слів самого Будріна, у нього вона є.

У кінці дискусії представник "нової влади" занервував і почав погрожувати людям тим, що, якщо вони не припинять вимагати, то бочки у понеділок не дочекаються. Після чого наостанок вигукнув "Та ви мені нах*р не вср*лися!".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в окупованому Донецьку снаряд прилетів у будівлю так званої адміністрації ватажка бойовиків на Донбасі дениса пушиліна, що в подальшому стало топтемою для дискусій у мережі.