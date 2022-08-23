Бездарна постановка чи ліфт мотороли: у мережі обговорюють "замах" на пушиліна

Спочатку українці зраділи новинам, потім засмутились, що пушилін вижив, а потім це породило недовіру

День 23 серпня цього року мало не став святковим на додачу до Дня українського прапора, адже в окупованому Донецьку снаряд прилетів чітко у будівлю, де знаходиться "адміністрація" гауляйтера "ДНР", колишнього менеджера шахрайської компанії "МММ" дениса пушиліна. На жаль, ватажок бойовиків і окупантів вижив.

Сповістити про це він особисто приїхав до будівлі адміністрації. Розповів про "прєступний украінскій рєжим" і звинуватив Захід у причетності до "бомбардування цивільних у Донецьку".

Першою реакцією українців у соцмережах на особисту появу пушиліна перед камерами після атаки звісно було розчарування. Адже після "прильоту" багато хто сподівався, що ватажка "ДНР" спіткала доля його "колеги" арсенія "мотороли" павлова, який злетів у ліфті на тротиловій тязі.

А от потім з’явилась недовіра до самого інциденту. Користувачі соцмереж припустили, що це могла бути постановка, адже пушилін приїхав на місце вибуху занадто швидко, хоча у розпал робочого дня мав бути у "своєму" офісі, саму локацію не оточили і навіть дуже швидко знайшли уламки західної ракети.

Але все ж надія, що "урода дістануть" в людях не згасла.

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Як повідомляв "Телеграф", росіяни зараз гарячково шукають виправдання для судилища над оборонцями Маріуполя, яке має відбутись у зруйнованому місті завтра, в День незалежності України. Розвідники навіть припускають, що це судилище може стати другою Оленівкою – місцем позасудової страти українських воїнів. І "удар" по Донецьку може стати таким виправданням.