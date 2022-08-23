"Бавовна" для колаборанта: в Херсоні підірвали чергового зрадника

Факт замаху підтвердив місцевий ставленик окупантів Кирило Стремоусов

Колаборантам росіян, в якій точці окупованих територій вони б не були, немає спокою. Так у Маріуполі днями спробували підірвати поставленого росіянами "мера" Костянтина Іващенка, у Донецьку сьогодні завдали прямого удару по "адміністрації" дениса пушиліна, а у москві третій тиждень лікується у токсикореанімації від "перевтоми на роботі" на роботі гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо. Тим часом, підлеглим чиновникам останнього продовжують влаштовувати "бавовну".

Як повідомило пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на колаборанта Кирила Стремоусова, цього разу підірвати намагались заступника голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області, давнього пособника Сальдо Ігоря Телегіна. Інформація про замах з’явилась у телеграм-каналах напередодні, але підтвердив її Стремоусов лише зараз.

За словами зрадника України відомо, що Телегіна підірвали саморобним вибуховим пристроєм. Втім, колаборант, попри більш ранні повідомлення, вижив. Але в якому він перебуває стані, наразі невідомо.

Як повідомляв "Телеграф", на початку серпня успішний замах було скоєно на "заступника голови" Новокаховської окупаційної військової обласної адміністрації Віталія Гуру. Його розстріляли біля дому, де він жив.