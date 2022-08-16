Українофобка підірвалася на міні

На Донбасі загинула юна військова кореспондентка пропагандистів земфіра сулейманова. Дівчина прибула на територію тимчасово окупованої Донеччини як волонтерка та журналістка, співпрацювала там з росіянами.

Як пише російський Телеграм-канал "прямое действие", під час однієї з поїздок сулейманова підірвалася на міні разом із водієм. Українофобка, котра була ще підлітком, отримала тяжкі травми, які виявилися несумісними із життям, тож попри старання медиків врятувати її не вдалося.

Варто відзначити, що земфіра сулейманова була активісткою у партії "лімоновців", більш відомої як започаткована у 2010 році російська політична партія "інша росія", котра дотепер не має реєстрації.

Як заявляють у пропагандистів, дівчина мріяла займатися гуманітарною допомогою та стати справжнім військовим журналістом. Зокрема, тг-канал WarGonzo пише, що загибла приїхала на Донеччину як волонтерка та журналістка зовсім нещодавно.

"Пам'ятаю, якось недавно тролив "нацболів" – мовляв, щось мало у вас загиблих, особливо для партії, чиє головне гасло – "Так, смерть!". Сьогодні надійшла новина про загибель цієї дівчинки-підлітка. І не смішно зовсім. Приносимо співчуття сім'ї та близьким", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Донбасі Збройні сили України ліквідували ще й засновника "російської весни-2014" Юрія Крикуленка. В окупованій Горлівці він був ще й кримінальним авторитетом та володів розважальним центром "Бермуди".