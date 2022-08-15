Бойовики "лнр" відмовилися воювати за "днр": пропагандист рф знайшов "просте" пояснення

Пропагандисти знову знаходять вкрай дивні пояснення своїм невдачам

У понеділок, 15 серпня, переважна більшість проросійських Телеграм-каналів оприлюднила відеозвернення мобілізованих бойовиків "лнр", які заявляють, що не хочуть воювати на території Донеччини, мовляв, свою "республіку" вже "звільнили", а до інших діла немає. У росії вже встигли відреагувати на відмову черговим абсурдним поясненням.

Зокрема, російський пропагандист Романов у своєму Телеграм-каналі прокоментував відмову мобілізованих із Луганської області йти воювати за "днр".

"Все-таки х*хли є х*хли. Як російські бійці за них воюють – це норма, як їм їхати – так "зовсім інша республіка", — написав він.

Своєю чергою український журналіст Денис Казанський також не остався осторонь цієї ситуації. За його словами, скільки б часу російська пропаганда не стверджувала, що Донбас — це росія, вони все одно чітко усвідомлюють, що там живуть українці.

"Раніше репетували, що "Донбас російський", тепер пишуть, що там одні х*хли. Давно говорю – скільки б російська пропаганда не твердила про російський Донбас, насправді всі в росії розуміють, що на Донбасі живуть українці. А українців російська пропаганда давно розлюднила. Тому жителів Донбасу і женуть на забій без жодного жалю. Для росії вони всі "х*хли" — люди другого сорту, чужинці", — написав він.

Наостанок він додав, що жителі Донбасу ніколи не стануть у росії своїми. Ба більше, коли у майбутньому відбудеться зміна режиму, в результаті чого всі шукатимуть крайніх, аби звалити всю відповідальність за криваву війну, саме ці люди ними і стануть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як італійський журналіст відмовився від прямого включення з російськими пропагандистами та назвали тих "гів**ками".