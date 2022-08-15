Боевики "лнр" отказались воевать за "днр": пропагандист рф нашел "простое" объяснение

Пропагандисты снова находят крайне странные объяснения своим неудачам

В понедельник, 15 августа, подавляющее большинство пророссийских Телеграмм-каналов обнародовало видеообращение мобилизованных боевиков "лнр", заявляющих, что не хотят воевать за территории Донбасса, мол, свою "республику" уже "освободили", а до других дела нет. В россии уже успели отреагировать на отказ очередным абсурдным объяснением.

В частности, российский пропагандист Романов в своем Телеграмм-канале прокомментировал отказ мобилизованных из Луганской области идти воевать за "днр".

"Все-таки х*хлы есть х*хлы. Как российские бойцы за них воюют – это норма, как им ехать – да "совершенно другая республика", — написал он.

В свою очередь украинский журналист Денис Казанский также не остался в стороне от этой ситуации. По его словам, сколько времени российская пропаганда не утверждала, что Донбасс — это россия, они все равно четко осознают, что там живут украинцы.

"Раньше орали, что "Донбасс российский", теперь пишут, что там одни х*хлы. Давно говорю — сколько бы российская пропаганда не твердила о российском Донбассе, на самом деле все в россии понимают, что на Донбассе живут украинцы. А украинцев российская пропаганда давно расчеловечила. Поэтому жителей Донбасса и гонят на убой без всякого сожаления. Для россии они все "х*хлы" — люди второго сорта, чужаки", — написал он.

В заключение он добавил, что жители Донбасса никогда не станут в россии своими. Более того, когда в будущем произойдет смена режима, в результате чего все будут искать крайних, чтобы свалить всю ответственность за кровавую войну, именно эти люди ими и станут.

Ранее "Телеграф" сообщал, как итальянский журналист отказался от прямого включения с российскими пропагандистами и назвали "гов**ками".