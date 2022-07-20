"Худшая пропаганда в истории": итальянский журналист в прямом эфире обозвал Соловьева "гов**ком"

Журналист отказался присутствовать в одном эфире с российскими пропагандистами

Итальянский журналист Алессандро Салюсти во время эфира на местном телевидении отказался от прямого включения с российскими пропагандистами и назвали тех "гов**ками".

Все случилось во время прямого включения на канале La7 in diretta во время шоу Non è l'Arena, когда ведущий программы Массимо Джилетти решил провести эфир из центра российской столицы.

Ведущий заявил, что помогать вести эфир будут известный пропагандист Владимир Соловьев и украинский общественный деятель Василий Вакаров, который часто принимает участие в шоу российских пропагандистов.

После представления слово взял Салюсти и в довольно жесткой форме высказался о том, что оказался посреди "телевизионных прислуг самой худшей пропаганды, которая только может быть".

Он напомнил, что в Кремле, на фоне которого вел запись Джилетти, создавались и реализовывались самые страшные преступления против человечества в этом и прошедшем столетии.

После этого Салюсти назвал Кремль "дворцом, полным собачьего г**вна" и добавил, что не станет слушать Соловьева и Вакарова, назвав их "гов**ками".

"Я встаю, отказываюсь от гонорара, но в этом цирке я больше участия не буду принимать", — сказал он.

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