"Найгірша пропаганда в історії": італійський журналіст у прямому ефірі обізвав Соловйова "гів**ком"

Журналіст відмовився бути присутнім в одному ефірі з російськими пропагандистами

Італійський журналіст Алессандро Салюсті під час ефіру на місцевому телебаченні відмовився від прямого включення з російськими пропагандистами та назвали тих "гів**ками".

Все трапилося під час прямої трансляції на каналі La7 in diretta під час шоу Non è l’Arena, коли ведучий програми Массімо Джілетті вирішив провести ефір із центру російської столиці.

Ведучий заявив, що допомагатимуть вести ефір відомий пропагандист Володимир Соловйов та український громадський діяч Василь Вакаров, який часто бере участь у шоу російських пропагандистів.

Після презентації слово взяв Салюсті й у досить жорсткої формі висловився у тому, що виявився серед "телевізійних прислуг найгіршої пропаганди, що тільки можлива".

Він нагадав, що у Кремлі, на тлі якого вів запис Джилетті, створювалися та реалізовувалися найстрашніші злочини проти людства у цьому та минулому столітті.

Після цього Салюсті назвав Кремль "палацом, повним собачого г**вна" і додав, що не слухатиме Соловйова і Вакарова, назвавши їх "гів**ками".

"Я встаю, відмовляюся від гонорару, але в цьому цирку я більше участі не братиму", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вже розробляє план з "демілітаризації" Польщі, що ця країна є членом НАТО його, схоже, не дуже збентежило.