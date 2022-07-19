Наполеонівські плани: Кадиров заявив про напад на країну НАТО після Києва

Ще трохи і Кадиров переплюне Жириновського

У вівторок, 19 липня, на 146-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну глава Чечні Рамзан Кадиров поділився грандіозними планами щодо демілітаризації країн НАТО.

Відповідна заява Кадирова доступна на його телеграм-каналі. За словами Кадирова, він разом із помічником Голови ЧР Апти Алаудіновим розробляють план по демілітаризації країн Організації Північноатлантичного договору. Зокрема, голова Чечні заявив, що першою ціллю після Києва стане Польща.

"Плани грандіозні. Ми вже розробляємо план демілітаризації країн НАТО, а перша на черзі після взяття Києва — Польща", — заявив Кадиров.

У мережі лише посміялися з наполеонівського плану Кадирова.

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Раніше повідомлялося, що Кадирова сильно засмутили постачання американських Himars до України. Він настільки злякався західної зброї, яка демонструє неабиякі результати у боротьбі з окупаційною армією росії, що звернувся до москви з проханням розмістити базу ППО в горах Чечні.

Нагадаємо, Кадиров нещодавно зустрівся з міністром оборони росії Сергієм Шойгу. Рамзан, щоб здаватися вище, був взутий у черевики на високій підошві, що розсмішило користувачів мережі.