Кадировці знову влаштували "розборки" з бурятами: пустили в хід артилерію

Окупаційне командування вирішило розвести розсварені групи солдатів по різних напрямках

У лавах російських окупантів знову виникли розбіжності на етнічному ґрунті, що закінчилося "парочкою артилерійських ударів" за своїми ж позиціями.

Як розповів у розмові з правозахисником Марком Фейгіним радник голови Офісу президента Олексій Арестович, підрозділи кадировців щось не поділили з бурятами.

За його словами, між цими двома угрупованнями окупантів "дуже погані стосунки", а під Чорнобаївкою між ними навіть спалахувала перестрілка.

"Зараз дійшло до того, що скандальні кадировці завдали по бурятам парочку артилерійських ударів", — сказав Арестович, зазначивши, що "обмін люб’язностями" стався під Василівкою в Запорізькій області.

Він додав, що це не сподобалося військовому керівництву, а тому кадировців своєрідно "покарали" та відправили їх до Сєвєродонецька. Щодо бурятів, то їх "від гріха подалі" перекинули на Херсонський напрямок.

Як повідомлялося раніше, перестрілка біля Чорнобаївки, про яку згадав Арестович, сталася наприкінці квітня. За інформацією ГУР Міноборони, між двома групами окупантів стався конфлікт, після чого сторони схопилися за зброю. Відомо, що у перестрілці брали участь не менше 50 солдатів з кожного боку, проте даних про поранених та загиблих тоді не наводилося.