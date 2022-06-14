Кадыровцы вновь устроили "разборки" с бурятами: пустили в ход артиллерию

Оккупационное командование решило развести враждующие группы солдат по разным направлениям

В рядах российских оккупантов вновь возникли разногласия на этнической почве, что закончилось "парочкой артиллерийских ударов" по своим же позициям.

Как рассказал в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович, подразделения кадыровцев что-то опять не поделили с бурятами.

По его словам, между этими двумя группировками оккупантов "очень скверные отношения", а под Чернобаевкой между ними даже вспыхивала перестрелка.

"Сейчас дошло до того, что скандальные кадыровцы нанесли по бурятам парочку артиллерийских ударов", — сказал Арестович, отметив, что "обмен любезностями" произошел под Васильевкой в Запорожской области.

Он добавил, что это не понравилось военному руководству, а потому кадыровцев своеобразно "наказали" и отправили их в Северодонецк. Что касается бурятов, то их "от греха подальше" перебросили на Херсонское направление.

Как сообщалось ранее, перестрелка возле Чернобаевки, о которой упомянул Арестович, произошла в конце апреля. По информации ГУР Минобороны между двумя группами оккупантов произошел конфликт, после чего стороны схватились за оружие. Известно, что в перестрелке участвовали не менее 50 солдат с каждой стороны, однако данных о раненых и погибших тогда не приводилось.