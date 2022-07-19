Війна — день 146: окупанти "вогневим валом" штурмують Донбас і б’ють ракетами містами

Оперативно про головне за 19 липня

Повномасштабне вторгнення російської федерації до України триває вже 146 днів. Окупанти націлилися на взяття трьох населених пунктів на Донбасі, для чого застосовують свою улюблену тактику масованих артилерійських та бомбових ударів, проте поки що якихось значних успіхів не досягають. Водночас продовжуються регулярні ракетні обстріли українських міст. Зокрема, в останню добу значно активізувалося російське морське угруповання у Чорному морі, звідки по південних областях України завдаються удари ракетами.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 19 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням .

1:00 Вночі росіяни випустили на Одещині п'ять ракет, одну з них перехопили над Одесою, а ще чотири впали в області. За даними місцевих телеграм-каналів, без потерпілих не обійшлося.

00:00 В Одесі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, ППО збили дві ворожі ракети, проте мінімум один "приліт" все ж таки є.

З головними новинами за 16 липня можна ознайомитися в матеріалі за п’ятницю: "Війна — день 143: окупантів б’ють на Донбасі, у відповідь рф продовжує ракетний терор".

Важлива інформація за 17 липня доступна у зведенні за суботу: "Війна — день 144: окупанти готують масштабний наступ на Донбасі та тероризують українські міста".

Що сталося 18 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за неділю: "Війна — день 145: бої на Донбасі, гучні звільнення від Зеленського".