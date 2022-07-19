росія визначилася з найближчою метою на Донбасі: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти також продовжують бойові дії на всіх напрямках фронту

Нова поява глави міноборони рф нібито на окупованій території України не тільки відзначилася незвичайними вимогами, але й показала, що наступними цілями росії стануть Сіверськ та Бахмут. Їм буде віддано пріоритет перед атакою на Слов’янськ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. На схід від Сіверська та на південь від Бахмута ворог провів низку атак. Не зупиняються окупанти і на Авдіївському напрямі, який активізувався декількома днями раніше.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Попри пріоритет захоплення, ворог не призупинив операції на цьому напрямку. На північний захід від міста продовжують завдавати ударів, що може свідчити про підготовку до відновлення операцій у бік Барвінкового. Окупанти також криють населений пункт артударами. На думку аналітиків, російські війська можуть спробувати відкрити новий фронт з південного сходу від Ізюму, або на Краматорськ.

Сіверськ

Атаки у цьому районі були відбиті українськими військами. Але ворог продовжує масові обстріли та удари по землі по кількох точках фронту від окупованого Лисичанська на захід.

Бахмут

Атаки на південь від Бахмута тривають, як і артилерійські, ракетні, авааудари. Ворог намагається просунутися у районі Вугледарської ТЕС, Семигір’я, Новолуганського.

Авдіївка

Українські позиції перебувають під атакою – напади посилилися. Ворог намагається покращити свої позиції на північний схід від Авдіївки (Верхнеторецьке та Кам’янка).

Карта боїв на сході

Харків

Ворог продовжує стримувати українські сили на цьому напрямі, обстрілювати Харків, Чугуєв та прилеглі населені пункти. У Дементіївці, яка перебуває під постійними атаками, було проведено спецоперацію розвідки та локальний контрнаступ. ГУР повідомляє про витіснення великої частини військ окупантів.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

росія намагається обстрілами стримати українських військових по південній лінії фронту. Військові з обох боків ведуть артилерійський вогонь. Російські війська перемістилися до густонаселених районів. Повідомляється про можливість контратаки ЗСУ на цьому напрямі.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під вогнем перебуває багато населених пунктів України, як у тилу, так і ближче до лінії фронту. росія відкрила вогонь по житлових будинках у Торецьку — під завалами опинилися люди, які загинули. Експерти вважають, що найгарячіше на фронті стане наприкінці літа-початку осені і передбачають два сценарії війни, якщо раптом кремлю вдасться захопити Донбас.