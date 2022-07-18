Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфу" оцінив подальший хід воєнних дій в Україні

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 145 днів. Особливо активно противник атакує позиції українських військових на Донбасі, Харківському напрямку.

Не вщухають ракетні обстріли, удари з РСЗВ.

Впевнений, що друга половина літа плюс вересень будуть досить "гарячим" часом у театрі бойових дій. росія посилює тиск на всіх напрямках. Окупанти зміцнюються у Херсоні, концентрують сили у напрямку Запоріжжя, говорять про ймовірний штурм Харкова.

Але ключовим завданням для агресора залишається повна окупація Донбасу. Будь-якою ціною. З будь-якими втратами та будь-якими масштабами руйнувань вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Після цього путін оголосить про успішне завершення першої стадії "спеціальної військової операції". Далі можливі два сценарії.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Про смерть путіна і найближчі дії росії Політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому чутки про смерть російського президента надто перебільшені і навіщо вони взагалі потрібні

Перший – кремль розпочинає переговори у форматі ультиматуму щодо визнання нових кордонів та загрожує у разі відмови великою війною із застосуванням усього озброєння.

Другий — без реальних переговорів звучить нездійсненний ультиматум і після логічної відмови путін оголошує "другу стадію спеціальної операції". У ній, швидше за все, вже братиме участь Білорусь, яка вже у 12 разів продовжила навчання на кордоні з Україною, активно приймає російських військових у своїх військових структурах та явно готується до агресії. Російська армія зі свого боку наступатиме на Київ. Інших варіантів змусити Україну та Захід до поступок, вони просто не мають.

Але у ЗСУ – своє бачення ситуації. І не факт, що у путіна все вийде з окупацією на Донеччині. Зі свого боку Україна не приховує намірів наступу на Півдні та звільнення насамперед Херсона. Тож кінець літа та початок осені будуть гарячими в усіх відношеннях…