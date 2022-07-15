Політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому чутки про смерть російського президента надто перебільшені і навіщо вони взагалі потрібні

Періодично спливають чутки про якусь смертельну хворобу путіна, про пошук наступника – це елементи інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Їхня мета – відволікання уваги від основної теми – війни в Україні. Увага країн Заходу, західних розвідок, у такий спосіб перемикається з театру бойових дій в іншу – абстрактну – тему.

Створюється ілюзія можливих змін у росії. Відповідно, починається пошук можливих інструментів впливу так званого наступника. А це – відволікання сил та засобів від основного напряму.

Я не вірю можливості найближчим часом фізичної смерті путіна. Відповідно, у найближчому майбутньому не відбудеться жодних політичних змін у росії. Втім, навіть якщо путіна з якоїсь причини не стане, це нічого особливо не змінить. Те військово-політичне ядро, яке сформувалося за 20 років правління путіна, складається з представників силових структур. Це так звані "яструби". І умовний патрушев буде ще гіршим за попереднього путіна.

Тому, що перед новим президентом буде поставлене завдання — утримання тих позицій, які росія досягла при путіні.

Будь-які демократичні зміни в російській федерації – це крах цієї держави, яка тримається виключно на варіанті деспотичної влади, абсолютного тоталітаризму з елементами умовної демократії.

Тож не варто розглядати відхід путіна в тому чи іншому вигляді – як можливість зміни політичної чи військової складової на краще. Як і не варто розраховувати на цей відхід найближчим часом.

Чого незабаром варто очікувати, то це посилення тиску з боку росії на найближчий фланг НАТО. На ті ж країни Балтії. І зрушення до цього дають самі представники ЄС, коли йдуть на поступки росії. Наприклад, нещодавнє рішення про можливе часткове розблокування постачання товарів у Калінінградську область.

Тобто Захід уже дав зрозуміти, що з ним можна розмовляти з позиції сили.

Я не виключаю, що вже цього літа ми побачимо збройні провокації з боку росії, спрямовані проти найближчих сусідів — тих же Фінляндії (за те, що йде в НАТО), країн Балтії (за все), навіть Польщі — через підконтрольну росії Республіку Білорусь.