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Про смерть путіна і найближчі дії росії - Дмитро Снєгирьов

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Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов
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Про смерть путіна говорять надто часто, відволікаючи цим увагу від війни Новина оновлена 15 липня 2022, 19:40
Про смерть путіна говорять надто часто, відволікаючи цим увагу від війни

Політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому чутки про смерть російського президента надто перебільшені і навіщо вони взагалі потрібні

Періодично спливають чутки про якусь смертельну хворобу путіна, про пошук наступника – це елементи інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Їхня мета – відволікання уваги від основної теми – війни в Україні. Увага країн Заходу, західних розвідок, у такий спосіб перемикається з театру бойових дій в іншу – абстрактну – тему.

Створюється ілюзія можливих змін у росії. Відповідно, починається пошук можливих інструментів впливу так званого наступника. А це – відволікання сил та засобів від основного напряму.

Я не вірю можливості найближчим часом фізичної смерті путіна. Відповідно, у найближчому майбутньому не відбудеться жодних політичних змін у росії. Втім, навіть якщо путіна з якоїсь причини не стане, це нічого особливо не змінить. Те військово-політичне ядро, яке сформувалося за 20 років правління путіна, складається з представників силових структур. Це так звані "яструби". І умовний патрушев буде ще гіршим за попереднього путіна.

Тому, що перед новим президентом буде поставлене завдання — утримання тих позицій, які росія досягла при путіні.

Будь-які демократичні зміни в російській федерації – це крах цієї держави, яка тримається виключно на варіанті деспотичної влади, абсолютного тоталітаризму з елементами умовної демократії.

Тож не варто розглядати відхід путіна в тому чи іншому вигляді – як можливість зміни політичної чи військової складової на краще. Як і не варто розраховувати на цей відхід найближчим часом.

Чого незабаром варто очікувати, то це посилення тиску з боку росії на найближчий фланг НАТО. На ті ж країни Балтії. І зрушення до цього дають самі представники ЄС, коли йдуть на поступки росії. Наприклад, нещодавнє рішення про можливе часткове розблокування постачання товарів у Калінінградську область.

Тобто Захід уже дав зрозуміти, що з ним можна розмовляти з позиції сили.

Я не виключаю, що вже цього літа ми побачимо збройні провокації з боку росії, спрямовані проти найближчих сусідів — тих же Фінляндії (за те, що йде в НАТО), країн Балтії (за все), навіть Польщі — через підконтрольну росії Республіку Білорусь.

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Теги:
#Хвороби #Росія #Володимир Путін #Смерть