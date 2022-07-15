Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" пояснил, почему слухи о смерти российского президента слишком преувеличенны и зачем они вообще нужны

Периодически всплывающие слухи о некой смертельной болезни путина, о поиске преемника – это элементы информационно-психологических операций (ИПСО). Их цель – отвлечение внимания от основной темы – войны в Украине. Внимание стран Запада, западных разведок, таким образом переключается с театра военных действий на другую – отвлеченную – тему.

Создается иллюзия возможных изменений в рф. Соответственно, начинается поиск возможных инструментов влияния на так называемого преемника. А это – отвлечение сил и средств от основного направления.

Я не верю возможность в ближайшее время физической смерти путина. Соответственно, в обозримом будущем не произойдет никаких политических изменений в рф. Впрочем, даже если путина по какой-либо причине не станет, это ничего особо не изменит. То военно-политическое ядро, которое сформировалось за 20 лет правления путина, состоит из представителей силовых структур. Это так называемые "ястребы". И условный патрушев будет еще хуже предыдущего путина.

Потому что перед новым президентом будет поставлена задача – удержание тех позиций, которые рф достигла при путине.

Любые демократические изменения в российской федерации – это крах данного государства, которое держится исключительно на варианте деспотической власти, абсолютного тоталитаризма с элементами условной демократии.

Так что не стоит рассматривать уход путина в том или ином виде – как возможность изменения политической или военной составляющей в лучшую сторону. Как и не стоит рассчитывать на этот уход в ближайшее время.

Чего вскоре стоит ожидать, так это усиления давления со стороны рф на ближайший фланг НАТО. На те же страны Балтии. И подвижки к этому дают сами представители ЕС, когда идут на уступки рф. К примеру, недавнее решение о возможном частичном разблокировании поставок товаров в Калининградскую область.

То есть, Запад уже дал понять, что с ним можно разговаривать с позиции силы.

Я не исключаю, что уже этим летом мы увидим вооруженные провокации со стороны рф, направленные против ближайших соседей – тех же Финляндии (за то, что идет в НАТО), стран Балтии (за всё), даже Польши – через подконтрольную рф Республику Беларусь.