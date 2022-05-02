"Болезнь прогрессирует": путину нужна операция, управлять россией будет Патрушев - The Sun

У путина прогрессирует болезнь, ввиду чего ему требуется операция

Российский диктатор владимир путин серьезно болен и готовится к хирургической операции, в связи с чем ранее выбрал себе временного, а возможно и постоянного преемника — нынешнего секретаря Совбеза россии Николая Патрушева.

Об этом пишет крупнейший британский таблоид The Sun, ссылаясь на "инсайдеров в Кремле".

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Здоровье российского диктатора стало предметом слухов на фоне сообщений о том, что путин борется с раком. А теперь якобы появилась информация, что болезнь прогрессирует и 69-летний Путин вскоре должен будет лечь на операционный стол.

Источником утечки "The Sun" называет YouTube-канал "Генерал СВР". В нем на аудиозаписи, скорее всего, смоделированным голосом, мужчина, представляющийся "генерал-лейтенантом СВР Виктором Михайловичем" утверждает, что путина ждет операция и он какое-то время будет недееспособен.

По его словам "врачи настаивают на том, что ему нужна операция, но дата еще не определена".

Далее он предположил, что проблемы со здоровьем путина могут ухудшиться.

"Мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффективное расстройство, мы об этом говорили неоднократно. Онкология прогрессирует. Удавалось некоторое время сдерживать, но сейчас течение болезни прогрессирует", — говорит "Виктор Михайлович".

Он также отметил, что сколько времени займет операция и послеоперационный период, когда путин будет недееспособен, неизвестно, но вряд ли это будет долго: "Давайте предположим, что это будет дня два-три".

При этом инсайдер не захотел делиться прогнозами, "чтобы лишний раз не обнадеживать".

Когда именно путин пойдет на операцию, неясно, но британский таблоид считает, что вряд ли это произойдет до 9 мая, когда в россии устраиваются празднества по поводу победы СССР над гитлеровской Германией.

Как сообщалось, слухи о том, что путин серьезно болен, циркулируют уже очень давно.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович также считает, что путин болен онкологией и находится на "химии", о чем может свидетельствовать странная привычка российского диктатора сильно дистанцироваться от людей при личных встречах.

Также подогревают слухи о болезнях путина и другие странности в его поведении, как на встрече с министром обороны рф сергеем шойгу.