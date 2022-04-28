путина готовят к операции, он уже выбрал преемника? В Москве назвали имя

Российский кровавый диктатор владимир путин может готовиться к серьезной операции. По информации российского политолога Валерия Соловья, в связи с этим президент рф мог уже выбрать себе в преемники нынешнего секретаря Совбеза россии Николая Патрушева. Последний, к слову, мог быть в числе тех людей, кто вместе с путиным решил начать войну против Украины.

Об этом Соловей, известный в сети благодаря различым якобы инсайдам из кремля, сообщил в своем Telegram-канале.

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Политолог утверждает, что у Патрушева 27 апреля была личная встреча с путиным, после которой он вернулся в прекрасном расположении духа. И это — несмотря на огромные потери российской армии и многочисленные провалы военных операций.

"По нашей информации, Путин не стал возлагать на Патрушева личную ответственность за проблемы с реализацией военных планов […], — пишет Валерий Соловей. — Но интересно другое, мы знаем, что Путин дал ясно понять Патрушеву, что считает его чуть не единственным по настоящему доверенным лицом и другом в системе власти".

Политический эксперт уверен, что путин дал Патрушеву обещание передать россию под его фактическое управление, если самому диктатору станет плохо со здоровьем.

Подобный вариант нельзя полностью исключить из системы уравнений, ведь, по словам Соловья, путина хотят срочно прооперировать. При этом хирургическое вмешательство планируется весьма серьезное, хотя согласия самого президента на операцию пока нет.

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"Со своей стороны хотим внести ясность, секретарь Совбеза Николай Патрушев как возможный "временный поверенный" в делах президента и руководитель страны это худший вариант, пусть даже временного, "преемника" из возможных", — подытожил Соловей.

Причин таких выводов политолог не назвал, однако Патрушев является весьма известным кремлевским политиком, ненавидящим Украину. Лишь накануне росСМИ разносили его "прогноз" насчет того, что Украина обязательно распадется на несколько государств.

Напомним, Валерий Соловей — известный своими неоднозначными прогнозами насчет владимира путина. Так, мы уже писали с его слов о том, какие планы имеет Кремль на Украину в целом, а также называли пять стран, которые находятся под угрозой российского вторжения.

Кроме этого "Телеграф" сообщал, почему, по мнению Соловья, путину стало хуже со здоровьем. Эксперт основывался на последних публичных появлениях политика.