Разрушить города и давить на население: в Москве рассказали о планах путина относительно войны в Украине

Российский политолог Валерий Соловей рассказал, что кремль не намерен идти на компромисс

Пока в Украине идет уже 18-й день войны с российскими оккупантами, многие эксперты пытаются предугадать следующие шаги кровавого диктатора путина.

Так, известный российский политический аналитик и историк Валерий Соловей заявил в интервью PERVOE RADIO 89.1 fm, что кремль намерен нарастить усилия в войне с Украиной.

"Уничтожить экономическую, технологическую инфраструктуру Украины, при чем уже не военную. Это первое. Второе: создать такое давление на население крупных городов, чтобы оно покинуло эти города и ринулось на Запад. То есть спровоцировать гигантский поток беженцев. Может вырасти до 10 млн (беженцев — ред.), то есть спровоцировать катастрофу, при которой Запад будет сам давить на Украину, ну и плюс страдание населения вынудят, как считают в кремле, пойти президента Зеленского на принятия российского ультиматума. Это то, как видится", — считает Соловей.

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Кроме того, политолог акцентировал внимание на то, что сейчас происходит на Чернобыльской АЭС: "Поверьте, это, к сожалению, случилось не просто так. Вот эта проблема, она может внезапно всплыть сейчас в контексте военных действий, которые ведутся в Украине".

Ранее Валерий Соловей заявил, что некоторым странам Европы нужно уже начинать готовиться к военному противостоянию Москвы. Политолог считает, что следующее государство, которое может на себе ощутить мощь удара российской армии, это Молдова. Затем будет Грузия и страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония).

Напомним, что Валерий Соловей давно известен антикремлевскими высказываниями и был даже арестован накануне вторжения в Украину из-за своих взглядов. А о том, что путин может устроить войну, историк говорил еще во время народных протестов в Казахстане.