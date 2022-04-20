Укр

Bloomberg узнало, кто вместе с Путиным принял решение ввести войска в Украину

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Владимир Путин Новость обновлена 20 апреля 2022, 16:28
Владимир Путин

Решение принималось в узком кругу.

Решение о вторжении в Украину президент РФ Владимир Путин принимал в узком кругу людей, в числе которых были министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

За несколько недель до начала полномасштабного вторжения круг общения Путина сузился, однако с Шойгу, Герасимовым и Патрушевым президент рф продолжал тесное общение.

По информации источника, поддержка войны среди российских элит по-прежнему высока, хотя количество чиновников, которые считают, что санкции отбросят Россию на годы в прошлое, также растет. Bloomberg опросило 10 российских чиновников, которые отметили, что считают катастрофической ошибкой вторжение РФ в Украину. Собеседники издания отметили, что Путин уверен, что его поддерживает население России, которое может "потерпеть лишений" ради "величия" страны. Российские чиновники считают, что Путин может применить ядерное оружие в Украине в случае неудачного хода "спецоперации".

Напомним, 20 апреля Путин вновь поменял причину вторжения в Украину. К слову, Путин наградил российских солдат, которые больше всех зверствовавшее в Буче.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Война с Россией
Владимир Путин
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