путин наградил подразделение рф, больше всех зверствовавшее в Буче

Бригаде, которая зверски убивала людей, дали звание гвардейской.

Российские оккупанты в городе Буча на Киевщине совершили настоящий геноцид украинского народа — мужчин связывали, а затем убивали выстрелами в голову, женщин и детей пытали, насиловали, а затем уничтожали. Зверства россиян шокировали весь мир, а кровавый диктатор Владимир Путин в это время награждает русских солдат, совершавших эти страшные преступления.

Так, кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале "Пул № 3" сообщил, что 64-й мотострелковой бригаде Путин присвоил звание гвардейской.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов", — говорится в документе, подписанном российским президентом.

Указ Путина

Между тем начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что именно эта бригада совершала кровавые преступления на Киевщине.

"Больше всего преступлений (в Буче — ред.), несомненно, совершили подразделения 64-й ОМСБр. Большинство этой бригады состоит из нероссийских национальностей. Однако командиры были россиянами по национальности и также участвовали в преступлениях. Участвовал даже заместитель командира бригады", — заявил Буданов.

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Напомним, что около 85 процентов погибших жителей Бучи были жестоко расстреляны. По словам мэра города Анатолия Федорука, именно из такого количества найденных тел были изъяты пули.

Ранее мы публиковали эксклюзивные фото из Бучи, сделанные практически сразу после того, как в город только открыли доступ, а на улицах было обнаружено множество тел местных жителей.

Также "Телеграф" рассказывал, как местные делились эмоциями от пережитого страха. Так, одна из бучанок призналась, что россияне расстреливали украинцев за малейшую вину или даже просто так.