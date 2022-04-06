Людей убивали просто так: жительница Бучи рассказала о зверствах оккупантов

Оккупанты стреляли даже в детей.

В городе Буча Киевской области, где русские войска совершили настоящий геноцид над украинским народом, местные жители были вынуждены забирать тела своих убитых родственников ночью. Оккупанты расстреливали и взрослых, и детей, без каких-либо причин и просто насмехались.

Об этом журналистке "Телеграфа" рассказала пожилая женщина, которой удалось выжить в оккупированном городе.

Женщина рассказала о ситуации, как ее соседа застрелили просто потому, что он пришел взять немного еды для своей семьи.

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"В один из дней оккупации, мои соседи — мужчина с мальчиком, вышли на улицу, чтобы что-то взять, и мужчине, который поднял руки, будто он сдается, они выстрелили в голову. Мальчику тоже, но на нем была шапка, и она его спасла, он выжил. Ночью их занесли домой, и женщина похоронила мужчину у себя во дворе", — рассказала Людмила Ивановна.

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Мальчику, который был вместе с мужчиной, чудом удалось выжить, и его отправили за границу.

Женщина также добавила, что за все время оккупации у жителей Бучи почти нечего было есть, а в квартирах без отопления было так холодно, что у нее начались проблемы с ногами и теперь она вынуждена ходить с палочкой.

Напомним, что родственников оккупантов, которые зверски убивали украинцев в Буче, удалось разыскать. Российский "мирный" народ ответил на фото с погибшими очень цинично.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после того, как российские оккупанты покинули Киевскую область, в Буче на некоторых улицах города были обнаружены сотни убитых мирных жителей, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги.

Также мы писали, что в Великобритании заявили, что ошеломлены зверствами российских оккупантов в Буче и сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Также "резню в Буче" осудил ряд других стран, в том числе Израиль, Чехия, Германия.