Вместе вот уже более 60 лет: как выглядит жена легенды советских фильмов Олега Басилашвили

Актеру и его возлюбленной уже по 90 лет

Российский актер театра и кино Олег Басилашвили поддерживает Украину и осуждает путинский режим. Легенда советских фильмов более 60 лет находится в браке с Галиной Мшанской.

Интересно, но обоим супругам ровно по 90 лет. Сегодня, 20 февраля, свой юбилей празднует возлюбленная звезды фильма "Мастер и Маргарита". "Телеграф" рассказывает, что известно о Галине Мшанской и как она выглядит.

Галина Мшанская — что о ней известно

Родилась 20 февраля 1935 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Ее отец Евгений Зайцев был адвокатом, а мать Ольга Мшанская — известной оперной певицей, которая которая работала долгое время в Мариинском театре. С детства Галина была окружена театральной атмосферой.

Слева - Галина Мшанская в молодости. Справа - мать, оперная певица Ольга Мшанская

Будущая жена Басилашвили долгое время работала музыкальным редактором на Ленинградском телевидении. Кроме того, она была автором и ведущей многих культурных программ. В ее творческой карьере также значатся сценарии к документальным фильмам об артистах.

Галина Мшанская в молодости

Знакомство Мшанской со звездой кино произошло на Ленинградском телевидении во время работы над телеспектаклем "Кюхля", где Галина подбирала музыкальное сопровождение, а актер исполнял одну из ролей. Их брак длится уже много десятилетий.

"Мы оба поддерживали друг друга в трудные минуты. Иногда я приходил с репетиций, на которых у меня ничего не получалось, я чувствовал свою бездарность, ненужность. После разговора с Галей я начинал приходить в себя, и у меня что-то получалось. Или, наоборот, когда у нее были тяжелые дни работы, занятости, она не могла уделять много времени детям, я это тоже прекрасно понимал и пытался сделать какую-то часть домашней работы, которую она не успевала. Я всегда занимался этим с радостью", — поделился однажды артист.

У пары две дочери: Ольга (работник петербургского телевидения) и Ксения (журналистка). Младшая дочь подарила бабушке с дедушкой двух внуков — Маринику (2009) и Тимофея (2013). Супруги живут вместе в элитном поселке Репино, Санкт-Петербург, на берегу Финского залива.

Супруги с дочерью Ксенией и внуком

Галина Мшанская

Стоит добавить, что для Олега Басилашвили брак с Галиной является вторым. До этого актер был в отношениях с однокурсницей, актрисе Татьяне Дорониной, но после 7 лет брака супруги разошлись.

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