Крест сожгли, а табличку сломали: кто осквернил могилу звезды 90-х Евгения Осина и как она выглядит сейчас

На месте захоронения певца было сплошное черное пепелище

Российский певец Евгений Осин умер 17 ноября 2018 года, в этот день его нашли мертвым в собственной квартире в Москве. После смерти исполнителя хита "Плачет девушка в автомате" на месте его захоронения случился пожар.

Тогда на могиле артиста, которого не стало в 54 года, обнаружили сгоревшие крест и цветы, сломанную ограду и табличку. "Телеграф" рассказывает, что известно про Евгения Осина, как он умер и как выглядит его могила сегодня.

Евгений Осин — что о нем известно

Родился 4 октября 1964 года в Москве. В юности увлекался музыкой, играл в различных группах. Известность получил благодаря хитам "Плачет девочка в автомате", "Качка", "Не верю" и другим. Работал в группе "Браво", затем начал сольную карьеру. В 90-е годы его песни пользовались огромной популярностью.

Евгений Осин в молодости

Был женат на работнице банка Наталье Черемисиной, у них родилась дочь Агния. Через несколько лет супруги расстались. После развода поддерживал связь с дочерью, но отношения с семьей были непростыми.

С дочкой Агнией и бывшей женой Натальей

Как умер Евгений Осин

В последние годы жизни Осин сталкивался с проблемами со здоровьем и алкогольной зависимостью. 17 ноября 2018 года его нашли мертвым в его московской квартире. Причиной смерти считается остановка сердца.

Осин незадолго до смерти

Вандализм или случайность

В апреле 2019 года стало известно, что захоронение артиста на Троекуровском кладбище в Москве (участок 23А) подверглось огню. Теорий возгорания могилы Осина есть две. В первом случае, ее могли осквернить вандалы. Во втором — огонь на могиле певца мог возникнуть из-за неаккуратно поставленной свечи или лампады.

Сожженная могила Евгения Осина

Как сейчас выглядит могила Евгения Осина

В 2021 году на могиле исполнителя установили внушительный мраморный крест. Пространство вокруг захоронения выложено белым камнем, а рядом поставлен белый вазон. В центре композиции разместили портрет музыканта.

Как сейчас выглядит могила Евгения Осина

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