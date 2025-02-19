Хрест спалили, а табличку зламали: хто осквернив могилу зірки 90-х Євгена Осіна і як вона виглядає зараз

На місці поховання співака було суцільне чорне згарище

Російський співак Євген Осін помер 17 листопада 2018 року, цього дня його знайшли мертвим у власній квартирі у Москві. Після смерті виконавця хіта "Плачет девушка в автомате" на місці його поховання сталася пожежа.

Тоді на могилі артиста, якого не стало у 54 роки, виявили згорілі хрест та квіти, зламану огорожу і табличку. "Телеграф" розповідає, що відомо про Євгена Осіна, як він помер і як виглядає його могила сьогодні.

Євген Осін — що про нього відомо

Народився 4 жовтня 1964 року у Москві. У юності захоплювався музикою, грав у різних гуртах. Популярність отримав завдяки хітам "Плачет девочка в автомате", "Качка", "Не верю" та іншим. Працював у гурті "Браво", потім розпочав сольну кар’єру. У 90-ті роки його пісні мали величезну популярність.

Євген Осін у молодості

Був одружений із працівницею банку Наталією Черемісіною, у них народилася донька Агнія. Через кілька років подружжя розлучилося. Після розлучення підтримував зв’язок із дочкою, але стосунки із сім’єю були непростими.

З донькою Агнією та колишньою дружиною Наталією

Як помер Євген Осін

В останні роки життя Осін стикався з проблемами зі здоров’ям та алкогольною залежністю. 17 листопада 2018 року його знайшли мертвим у його московській квартирі. Причиною смерті вважається зупинка серця.

Осін незадовго до смерті

Вандалізм або випадковість

У квітні 2019 року стало відомо, що поховання артиста на Троєкурівському цвинтарі в Москві (дільниця 23А) зазнало вогню. Теорій займання могили Осіна є дві. У першому випадку, її могли осквернити вандали. У другому – вогонь на могилі співака міг виникнути через неакуратно поставлену свічку чи лампаду.

Спалена могила Євгена Осіна

Як зараз виглядає могила Євгена Осіна

2021 року на могилі виконавця встановили значний мармуровий хрест. Простір навколо поховання викладено білим каменем, а поряд поставлений білий вазон. У центрі композиції розмістили портрет музиканта.

Як зараз виглядає могила Євгена Осіна

Раніше ми писали про могилу Людмили Давидової. Актриса-красуня пішла з життя у 57 років добровільно.