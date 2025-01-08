Там встановили незвичайний дзеркальний пам'ятник: як виглядає могила "Кузі" з "Братів Гадюкіних"

Чоловік хворів на онкологію

Сергій Кузьмінський, відомий як "Кузя" — музикант, вокаліст гурту "Брати Гадюкіни", який був дуже популярним у 90-х. Чоловік помер у 46 від раку гортані. У липні 2024 року про життя й творчість "Кузі" написали книгу.

"Телеграф" розкаже, що відомо про музиканта, і який вигляд має його могила.

Сергій Кузьмінський — що відомо

Майбутній співак народився у 1962 році у Львові. Навчався у музичній школі. Кузьмінський прагнув вступити до Львівської політехніки, але йому не вистачило балів. Так, він протягом року працював слюсарем-складальником на заводі. Згодом Сергій влаштувався препаратором науково-дослідного відділу Львівського медінституту, але його вигнали через прогули.

Пізніше Кузьмінський працював вантажником в Облкниготоргу в Стрийському парку. У армії не служив, оскільки мав шизофренію. Певний час був учасником філармонічних колективів і весільних гуртів. Сидів у в'язниці через зберігання наркотиків.

Життя Кузьмінського змінилося після того, як він з Олександром Ємцем, більш відомим як "Шуля", створив гурт "Брати Гадюкіни". Колектив заснували у 1988 році у Львові. Кузьмінський писав пісні для гурту з галицьким діалектом, наприклад, "Чуваки, всьо чотко" і "Мертвий півень".

Фото з мережі

Фото Михайла Французова

Загалом Сергій написав десятки успішних україномовних треків, які стали широко популярними. Пісні гурту, сповнені іронії, активно слухали на пострадянському просторі. У творчості "Брати Гадюкіни" поєднували рок-н-ролл, фольк, блюз, панк, реґґі.

Фото "Фотографії Старого Львова"

Визначальним для колективу став 1989 рік, коли його учасники виступили на фестивалі "Червона рута". Там музиканти зайняли друге місце. Це дало поштовх до розвитку гурту, й вони почали гастролювали по всьому світу.

Фото з мережі

Однак згодом Сергій покинув гурт, щоб вилікуватися від наркотичної залежності. Відтак, колектив відчув кризу, і у 1995 році припинив діяльність. Загалом "Брати Гадюкіни" створили 4 студійні альбоми, 4 концертні альбоми та 2 збірки пісень.

Скриншот з ютуб-каналу "Братів Гадюкіних"

Сергій Кузьмінський — могила

Сергія Кузьмінського не стало через рак гортані, на який він тривалий час хворів. Йому було лише 46 років. Прощалися з відомим музикантом у мистецькому об’єднанні "Дзиґа" у Львові. "Кузю" поховали на Личаківському цвинтарі.

Кузьмінському встановили дзеркальний пам'ятник, на якому зобразили птаха у польоті. На відкриття меморіалу прийшли рідні, друзі і близькі музиканта. Під час вшанування Кузьмінського вони наспівували пісні "Братів Гадюкіних".

Фото Павла Паламарчука, "Гал-інфо"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має пам'ятник відомому співаку, лідеру гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку. Він розташований у Львівській області.