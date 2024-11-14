Спочиває поряд із рідною дочкою: як виглядає могила легендарного Джигарханяна і що він говорив про Україну

Відомий актор, який не підтримав Путіна, не дожив до своїх 90 років

Рівно 90 років тому, 3 жовтня 1935 року, в Єревані народився радянський та російський актор Армен Джигарханян. Поховали його на Ваганьковському цвинтарі у Москві, поряд із рідною дочкою Оленою, якої не стало у 23 роки.

Що потрібно знати:

Армен Джигарханян зіграв понад 300 ролей у кіно

Після смерті актора у 2020 році на його могилі встановили пам'ятник, який спричинив суперечливу реакцію шанувальників

У 2014 році Джигарханян засудив анексію Криму і говорив про теплі почуття до України

Армен Джигарханян народився у 1935 році в Єревані. Походив зі старовинного роду тифліських вірмен. Ріс актор у російськомовному середовищі, навчався в російській школі й з однаковим старанням осягав ази вірменської та російської культур.

У шкільні роки він захопився кіно та театром, тому вирушив до Москви, щоб вступити до ГІТІСу, але невдало. Тоді Армен повернувся до Єревану і почав працювати на кіностудії "Арменфільм" помічником оператора. У 1954 році він вступив до Єреванського художньо-театрального інституту на акторське відділення.

Армен Джигарханян у молодості

На сцену він уперше вийшов у 1955 році, взявши участь у виставі "Іван Рибаков", у трупі Єреванського російського драматичного театру Джигарханян пропрацював понад 10 років. А в 1960 році він дебютував у кіно у фільмі "Обвал", а популярність йому принесла кінокартина "Здравствуй, это я!".

Фільмографія актора налічує понад 300 фільмів, серед яких "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Тегеран-43", ""Исчезнувшая империя". Армен Джигарханян був одним із найбільш затребуваних акторів радянського та російського кіно.

Армен Джигарханян зіграв у понад 300 фільмах

Як зараз виглядає могила Армена Джигарханяна

Актор помер 14 листопада 2020 року в Москві через зупинку серця, яка була викликана хворобою нирок та набряком організму на тлі інших хронічних захворювань. Церемонія прощання з ним проходила у Московському драматичному театрі, а похований актор на Ваганьковському цвинтарі поряд із дочкою Оленою.

Армен Джигарханян похований на Ваганьковському цвинтарі

У 2021 році на його могилі відкрили пам’ятник, авторами якого стали скульптори Вазі та Мікаель Согоян. Актор був зображений в улюбленому образі Сократа зі спектаклю "Бесіди із Сократом".

Як виглядає могила Армена Джигарханяна

Але робота скульпторів викликала у шанувальників творчості Армена Джигарханяна неоднозначну реакцію. Одним пам’ятник сподобався, вони наголосили, що він виглядає копією покійного актора. А інші розкритикували його, наголосивши, що виглядає він дивно і некрасиво, а саме зображення Джигарханяна порівняли з "безногим карликом".

Пам’ятник на могилі Армена Джігарханяна

Що Армен Джигарханян говорив про Україну

Відомий актор у 2014 році засудив анексію Криму Росією і заявив, що не підписуватиме жодних листів на підтримку російського президента Путіна. Він не розумів, як громадяни України та Росії можуть між собою ворогувати.

"Один дурень кинув камінь у воду, 100 розумних витягнути не можуть ", — наводив у приклад вірменське прислів’я актор.

Армен Джигарханян був на боці українців

Зірка радянських фільмів тепло відгукувався про Україну, він зазначав, що гастролі театру Україною для нього є святом. Джигарханян у Києві мав близьких друзів, яких він називав своїми братами.

Нагадаємо, що нещодавно помер російський режисер-пропагандист Тигран Кеосаян. Через кілька днів у Москві відбулася церемонія прощання з путіністом, проте де поховали його – для всіх залишається загадкою.