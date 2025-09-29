Стопами Зеленського. Найбагатший актор Голлівуду хоче стати президентом США

Найоплачуваніший актор в США заявив про політичні амбіції

Знаменитий американський актор і рестлер Дуейн "Скеля" Джонсон, який продовжує залишатися в рейтингу найбагатших людей світу, несподівано заявив про політичні амбіції.

Що потрібно знати:

Дуейн "Скеля" Джонсон розповів про плани піти у політику

Актор дав інтерв’ю, де залишив питання про президентську кампанію відкритим

Нове інтерв’ю відбулося у вересні 2025 року під час просування фільму Smashing Machine з Усиком

"Скеля" звернувся до шанувальників в ексклюзивному інтерв’ю на подкасті Award Circuit каналу Variety, які хочуть, щоб він балотувався на пост президента США. Чоловік заявив, що для нього це велика честь.

Це просто дико, чувак. Я завжди радий, що люди про це запитують. Мені подобається те, чим займаюся. Мені подобається розповідати історії. Але так… подивимося заінтригував актор

Фанати Дуейна "відправляють" кумира у передвиборчі президентські перегони 2028

У жовтні 2022 року Джонсон ясно дав зрозуміти, що балотуватися у 2024 році не входить до його планів. У програмі Sunday Morning на каналі CBS він сказав, що хоче бути поряд зі своїми дочками та що батьківство для нього понад усе. Тоді Джонсон відреагував з гумором і скромністю у соцмережі.

Принизливо. Не думаю, що наші батьки-засновники будь-коли припускали, що до їхнього клубу приєднається хлопець зростом 190 см, лисий, татуйований, наполовину чорний, наполовину самоанець, що п’є текілу, що їздить на пікапу і носить поясну сумку. Але якщо це колись станеться, для мене буде честю служити вам, народ Дуейн "Скеля" Джонсон

Цього разу коротка відповідь знаменитості не була "так" чи "ні", тому вона залишила питання відкритим. Нове інтерв’ю відбулося наприкінці вересня 2025 року, коли Джонсон просував свій новий фільм Smashing Machine ("Ударна машина"). До речі, у стрічці зіграв роль українця-боксера Олександр Усик.