З гарячим тілом та пофарбованим волоссям: як у молодості виглядав легендарний футболіст Андрій Шевченко

У 49-й день народження "Телеграф" показує дитячі та юнацькі фото зірки спорту

Андрій Шевченко – легендарний український футболіст зі світовим ім'ям. У його кар'єрі — виступи за збірну України та топклуби Європи, включаючи "Мілан" та "Челсі", а зараз він президент Української асоціації футболу. 29 вересня йому виповнюється 49 років.

Андрій Шевченко – зірка українського футболу

Андрій Шевченко народився 29 вересня 1976 року. Він народився у маленькому селі Дворківщина на Київщині, проте через кілька років його родина переїхала до Києва. Вже там на спортмайданчику звичайної школи, яку відвідував Андрій, він захопився футболом. Уже там його помітили та запросили до футбольної школи "Динамо". Спочатку батьки були проти захоплення сина футболом, батько мріяв, щоб Андрій пішов його стопами і став військовим, але доля склалася інакше.

Вже 1990 року на товариському турнірі "Кубок Іана Раша" Андрій Шевченко став найкращим і наймолодшим бомбардиром із усіх учасників. З цього і почалася бурхлива футбольна кар’єра та серйозні успіхи футболіста у його кар’єрі.

Андрій Шевченко. Фото: Getty Images

Дебют Андрія Шевченка в основній команді "Динамо" відбувся 8 листопада 1994 року у Донецьку у матчі проти "Шахтаря". А вже у травні 1999 року успішного футболіста купив клуб "Мілан" за 25 млн. доларів. У перший же рік своєї роботи у "Мілані" Шевченко став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії, забивши 24 голи. Він був гравцем італійського "Мілана" у період з 1999 по 2006 рік.

Андрій Шевченко. Фото: Getty Images

Вже 28 травня 2006 року Шевченко перейшов з італійського "Мілана" до англійського клубу "Челсі" за 43,875 млн євро. Свій перший гол за "Челсі" у ворота "Ліверпуля" Андрій Шевченко забив 13 серпня 2006 року у Суперкубку Англії.

Андрій Шевченко. Фото: Getty Images

Кар’єра Шевченка була відзначена багатьма нагородами та кубками. Проте найпрестижнішою нагородою став "Золотий м’яч", який футболіст отримав у 2004 році. До речі, він став третім українцем після Олега Блохіна та Ігоря Бєланова, який його отримав.

Андрій Шевченко. Фото: Getty Images

Андрій Шевченко. Фото: Getty Images

Треба сказати, що у різні періоди своєї зіркової футбольної кар’єри Андрій Шевченко виглядав по-різному. багато хто пам’ятає його і з короткими стрижками, і з довшим волоссям. Також Шевченко експериментував із кольором волосся, стаючи блондином. При цьому він мав підтягнуте спортивне тіло, яке він не соромився демонструвати.

Андрій Шевченко. Фото: Getty Images

Наразі Андрій Шевченко голова Української асоціації футболу. А до цього деякий час був головним тренером української збірної з футболу. Він з 2004 року одружений з моделлю Крістен Пазік, з якою виховує чотирьох синів.

Андрій Шевченко. Фото: Getty Images

