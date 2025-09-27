Рус

Зробила пластику неповнолітньою? Як зараз виглядає 14-річна дочка Ані Лорак і де вона (фото)

Тетяна Кармазіна
Софія Налчаджіоглу сильно подорослішала Новина оновлена 27 вересня 2025, 15:36
Софія Налчаджіоглу сильно подорослішала. Фото Колаж "Телеграфу"

Підросла Софія здивувала зміною своєї зовнішності

Єдина донька зрадниці України Ані Лорак, 14-річна Софія, змінилася до невпізнання. Дівчинка з’явилася у шлюбі виконавиці з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Тепер вона — копія зіркової мами-запроданки.

Що варто знати:

  • Софія Налчаджіоглу народилася 2011 року у Туреччині
  • Хресними доньки Лорак стали Філіп Кіркоров та Ірина Бережна
  • З віком зовнішність дівчини помітно змінилася — це викликало обговорення в соцмережах про можливу пластику

Софія Налчаджіоглу народилася 9 червня 2011 року у Туреччині. Її хресними стали російський співак-путініст Філіп Кіркоров та одіозний депутат Верховної Ради Ірина Бережна, яка загинула у ДТП у 2017 році.

З моменту появи на світ Софія привертала увагу громадськості, і її зовнішність зазнала помітних змін. У дитинстві Софія була пухкою дитиною з темним волоссям і виразними очима.

З віком дівчина почала змінюватись. Її обличчя стало худішим, а волосся — прямим і пофарбованим у світліший відтінок. Зміни в її зовнішності стали помітними у 12-13 років, коли вона почала активно вести соціальні мережі та ділитися своїми фотографіями.

Не обійшлося й без критики: деякі користувачі соціальних мереж висловили сумніви щодо можливих пластичних операцій Софії, хоча офіційних підтверджень цьому немає. Підписники Софії першими заявили, що дівчина, ймовірно, зробила пластику носа. Також зазначили, що 14-річна донька Лорак змінила форму брів.

Нагадаємо, що Мурат Налчаджіоглу був одружений з Ані Лорак з 2009 по 2019 рік. Після розлучення Софія залишилася жити зі співачкою в Росії, а з батьком дівчина бачиться іноді за кордоном.

Софія з батьком Муратом

У 2024 році запроданка знову вийшла заміж. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про нового чоловіка Ані Лорак та про те, як розвивалися їхні стосунки.

Теги:
#Діти #Ані Лорак #Пластика #Мурат Налчаджиоглу #Софія Налчаджиоглу