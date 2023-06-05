"За Україну": ексчоловік Ані Лорак показав іменні снаряди для окупантів (фото)

Мурат Налчаджіоглу продовжує підтримувати Україну, на відміну від його колишньої зіркової дружини

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, у якого минулими вихідними відбулося весілля, з перших днів російського повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Колишній чоловік співачки-запроданки Ані Лорак показав фото снарядів, підписаних його ім’ям.

Знімки з’явилися в історії Мурата Налчаджіоглу в Instagram. Бізнесмен вкотре висловив підтримку Україні у боротьбі з російським агресором.

Так, підприємець поділився фотографією, де зображені так звані іменні снаряди. На одному написано ім’я та прізвище Мурата, на іншому — напис "За Україну". Ймовірно, бізнесмен взяв участь у благодійному стартапі, де за донат ЗСУ можна замовити будь-який напис на снаряді, ракеті чи бомбі.

"Подарунки" для окупантів від Мурата Налчаджіоглу

Нагадаємо, у суботу, 3 червня 2023 року, Мурат Налчаджіоглу одружився вдруге. Обранкою стала київська візажистка Лілія. Урочистість відбулася в одному із заміських комплексів Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Мурат Налчаджіоглу назвав Україну своїм рідним домом. Його колишня дружина, Ані Лорак, все також працює в рф і мовчить про військові злочини росіян в Україні. Нещодавно в мережі сміялися з дрона нібито від Ані Лорак, який "запустили" по російській столиці.