"Пробач, що сумнівалися в тобі": у мережі сміються над дроном, який "запустила" на москву Ані Лорак (меми та жарти)

Фото дрона, який нібито належить фонду "Помсти Ані Лорак" наробило шуму в мережі

Після ранкової атаки дронів на москву та її околиці в мережі з’явилася фотографія збитого безпілотника, на якому видно напис з ім’ям зрадниці України "Ані Лорак. Фонд помсти". У мережі цей кадр викликав справжнє захоплення.

Дане фото було розміщено в мережі з вотермарком російського Telegram-каналу SHOT. Пізніше там заявили, що це фейк, звинувативши у його поширенні українського народного депутата Олексія Гончаренка.

"В українських пабликах почали розганяти історію, що це збитий сьогодні дрон під Москвою, і дякувати Ані Лораку", — йдеться в повідомленні.

Попри те, що фото було фейковим, жарт виявився настільки вдалим, що в соціальних мережах його швидко підхопили. "Телеграф" зібрав найкращі меми та коментарі щодо цієї теми.

Зазначимо, що за даними того ж таки телеграм-каналу SHOT, 19 дронів були збиті на підльоті до Рубльовки (це кілька елітних селищ (Барвіха, Роздори, Жуківка, Усівка та Гірки), Красногірського району, Нової Москви, Апрелівки, Власихи, Істринського району. В останньому, до речі, разом із дочкою проживала Ані Лорак.

Користувачі соціальної мережі жартують, що зрадниця Ані Лорак нібито усвідомила свою провину та "помстилася" росії за розв’язану війну в її рідній країні. Однак все це залишилося лише не на рівні жартів, оскільки Лорак, як і раніше, продовжує мовчати про жахливі злочини російських окупантів на території України.

Росіяни, до речі, також вирішили залишити свої коментарі щодо цієї теми у соціальних мережах, але, мабуть, жарт вони не оцінили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що версії Міноборони Росії й різних російських Telegram-каналів розійшлися у версіях про кількість дронів, що атакували з ранку 30 травня москву та її околиці.