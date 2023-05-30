Вибухівка не здетонувала: в москві вже три влучання дронів в будинки (відео)

Заявляється про збиті дрони

В москві неспокійно — ранкова атака безпілотників неясного походження налякала містян. Окрім двох влучань безпілотників в житлові будинки, повідомляється про третій інцидент — на Ленінському проспекті.

Мер москви сергій собянін повідомив, що на час роботи екстерних служб в двох постраждалих будинках мешканців евакуювали. Повернутися можна буде, як тільки закінчать роботу спецслужби.

Деякі джерела повідомляють, що безпілотник, який врізався в 30-поверховий будинок на Ленінському проспекті вдарив по квартирі всередині будинку на 14 поверсі. На ньому начебто була вибухівка, яку зараз знешкоджують, вона не здетонувала. З будинку евакуювали 300 людей в найближчу школу.

собянін заявив, що кілька будинків отримали "незначні пошкодженні" та "ніхто серйозно не постраждав". Зазначимо, що, деякі новинарні видання повідомляють про введення в дію по москві та області плану "Тайфун" — збір особистого складу, що залучається до ліквідації НС.

Видання "База" повідомляє про 25 БПЛА, які начебто брали участь в ранковій атаці. Більшість — збили в Підмосков'ї, частина заплуталася в деревах та дротах через надмалу висоту польоту. Знешкоджували БПЛА навіть над відомим районом з елітними будинками олігархів рф — Рубльовкою.

Раніше "Телеграф" повідомляв про збиття понад 20 дронів над Києвом. Ворог атакував столицю три рази протягом доби, остання атака вбила людину.