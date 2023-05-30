Над Києвом збили понад 20 дронів, є жертва: наслідки атаки на столицю (фото)

Вибухи лунали у багатьох районах міста

Ніч на 30 травня стала ще однією безсонною для жителів Києва: у багатьох районах міста було чутно вибухи, що супроводжували роботу засобів протиповітряної оборони. Ворог вкотре атакував столицю України безпілотниками. На жаль, внаслідок цього удару зафіксовано смерть людини.

Деталі розповіли у мера Києва Віталія Кличка та Київській міській військовій адміністрації. Слід зазначити, що більшу частину шкоди киянам заподіяли уламки безпілотників, котрі при падінні пошкодили транспорт та інфраструктуру.

Зокрема, подібний факт зафіксовано у Дарницькому районі – тут пожежі сталися у двох приватних будинках. У Печерському – палали три автівки, у Голосіївському – багатоповерхівка. Також іще один житловий будинок зазнав пошкоджень. Було госпіталізовано четверо осіб, одна людина загинула. Представники ДСНС загалом евакуювали із потенційно небезпечних місць 20 людей. Все ще ведуться пошуки можливих жертв під завалами будинку.

Так виглядала пожежа у багатоповерхівці в Києві

Так будинок виглядав після того, як вогонь вдалося локалізувати

Також пожежа сталася будинку в Подільському районі, даних про постраждалих немає. У Святошинському районі, де теж чули вибухи, уламки БПЛА впали на територію одного із місцевих підприємств. Залишки безпілотника були знайдені і у Дніпровському районі – на щастя, вони просто впали на зелену зону.

Як зазначили у КМВА, цієї ночі над містом було знищено понад 20 безпілотних апаратів. Це вже сімнадцята ворожа атака на Київ протягом травня. Попередня сталася 29 травня удень, коли столицю обстріляли ракетами. Ситуація була вельми напруженою, адже уламки снаряду мало не поцілили у пасажирську маршрутку.