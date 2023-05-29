У Києві гримлять вибухи, є падіння уламків ракет: усі подробиці (оновлюється)

У Києві вдень 29 травня прогриміли потужні вибухи, влада говорить про роботу ППО

Вдень 29 травня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Звуки пролунали після того, як у столиці було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомили у КМВА, у небі над містом працює ППО.

"У Києві працює ППО, залишайтеся в укриттях", — звернулася місцева влада до громадян.

"Телеграф" зібрав останні новини щодо ракетної атаки росіян на Київ:

11:51 — Фото гасіння уламків в Оболонському районі:

Ракета, що впала на дорогу на Оболоні

11:50 — Уламки впали ще й у Подільському районі, повідомляє КМВА. російські ракети над Києвом збило ППО. Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація по постраждалих і пошкодженнях уточнюється.

11:41 — Фото збитої ракети, уламок якої впав на Оболонь:

Віталій Кличко показав наслідки ракети, яка впала на дорогу і загорілася

11:38 — Уламки ракети на Оболоні спричинили пожежу. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі. Чи є постраждалі серед водіїв, поки не уточнюють.

11:33 — В Оболонському районі столиці уламки ракети впали на дорогу. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки впали на проїжджу частину. Всі служби прямують на місце.

Раніше інформацію про вибухи у столиці підтвердив і мер міста Віталій Кличко.

"Вибухи у місті! У центральних районах. Залишайтесь в укриттях!", — написав він.

Пізніше Кличко додав, що екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці.

"Атака на Київ триває. Не залишайте укриттів! " — зазначив мер.

Як повідомляють кореспонденти "Телеграфа", перші звуки вибухів було чути близько 11:14, після чого пролунали нові. Їх добре було чути у різних районах столиці.

За даними Телеграм-каналів, у столиці загалом пролунало щонайменше 12 вибухів. За їхньою інформацією, у небі над столицею видніються сліди роботи ППО.

Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі написав, що по Києву, попередньо, ведуть вогонь балістичними снарядами, такими як "Іскандер" та С-300.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 29 травня Київ також зазнав масованої атаки з боку окупантів. У місті були руйнування через падіння уламків.