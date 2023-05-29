У Києві гримлять вибухи, є падіння уламків ракет: усі подробиці (оновлюється)
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У Києві вдень 29 травня прогриміли потужні вибухи, влада говорить про роботу ППО
Вдень 29 травня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Звуки пролунали після того, як у столиці було оголошено повітряну тривогу.
Як повідомили у КМВА, у небі над містом працює ППО.
"У Києві працює ППО, залишайтеся в укриттях", — звернулася місцева влада до громадян.
"Телеграф" зібрав останні новини щодо ракетної атаки росіян на Київ:
11:51 — Фото гасіння уламків в Оболонському районі:
11:50 — Уламки впали ще й у Подільському районі, повідомляє КМВА. російські ракети над Києвом збило ППО. Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація по постраждалих і пошкодженнях уточнюється.
11:41 — Фото збитої ракети, уламок якої впав на Оболонь:
11:38 — Уламки ракети на Оболоні спричинили пожежу. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі. Чи є постраждалі серед водіїв, поки не уточнюють.
11:33 — В Оболонському районі столиці уламки ракети впали на дорогу. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки впали на проїжджу частину. Всі служби прямують на місце.
Раніше інформацію про вибухи у столиці підтвердив і мер міста Віталій Кличко.
"Вибухи у місті! У центральних районах. Залишайтесь в укриттях!", — написав він.
Пізніше Кличко додав, що екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці.
"Атака на Київ триває. Не залишайте укриттів! " — зазначив мер.
Як повідомляють кореспонденти "Телеграфа", перші звуки вибухів було чути близько 11:14, після чого пролунали нові. Їх добре було чути у різних районах столиці.
За даними Телеграм-каналів, у столиці загалом пролунало щонайменше 12 вибухів. За їхньою інформацією, у небі над столицею видніються сліди роботи ППО.
Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі написав, що по Києву, попередньо, ведуть вогонь балістичними снарядами, такими як "Іскандер" та С-300.
Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 29 травня Київ також зазнав масованої атаки з боку окупантів. У місті були руйнування через падіння уламків.