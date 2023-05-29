Київ під ударом: ППО вночі збивала дрони ворога, кілька уламків упали на місто (відео)
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До місць пожеж відправлено екстрені служби
На тлі масованої атаки дронами на Києв уламки збитих протиповітряною обороною ворожих цілей впали на низку локацій, і в результаті сталася пожежа, є руйнування.
Падіння уламків зафіксовано у Голосіївському, Подільському та Святошинському районах Києва, проінформував мер столиці Віталій Кличко.
На місця події відправлено екстрені служби.
У Подільському районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків сталося займання приватного будинку.
"На всіх місцях викликів, куди поїхали столичні медики, потерпілих попередньо не виявлено", — наголосив він.
Також Кличко додав, що у Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідують пожежу.
"Виклик служб із повідомленням про вибух у Шевченківський район… Попередньо відомо про задимлення", — пише мер.
У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в одному із дворів постраждалих немає, хоча раніше повідомлялося про одного потерпілого.
Також у КМВА показали відео наслідків падіння уламків у Подільському районі столиці.
"Святошинський район. Попередньо зафіксовано падіння уламків. За інформацією на даний момент — без постраждалих і серйозних руйнувань", — пишуть у КМВА.
О 04:59 у столиці пролунав відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, що відразу після опівночі у понеділок, 29 травня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза атаки ударними дронами, а також про злет на території рф літаків — носіїв ракет.