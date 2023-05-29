Київ під ударом: ППО вночі збивала дрони ворога, кілька уламків упали на місто (відео)

До місць пожеж відправлено екстрені служби

На тлі масованої атаки дронами на Києв уламки збитих протиповітряною обороною ворожих цілей впали на низку локацій, і в результаті сталася пожежа, є руйнування.

Падіння уламків зафіксовано у Голосіївському, Подільському та Святошинському районах Києва, проінформував мер столиці Віталій Кличко.

На місця події відправлено екстрені служби.

У Подільському районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків сталося займання приватного будинку.

"На всіх місцях викликів, куди поїхали столичні медики, потерпілих попередньо не виявлено", — наголосив він.

Також Кличко додав, що у Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідують пожежу.

"Виклик служб із повідомленням про вибух у Шевченківський район… Попередньо відомо про задимлення", — пише мер.

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в одному із дворів постраждалих немає, хоча раніше повідомлялося про одного потерпілого.

Також у КМВА показали відео наслідків падіння уламків у Подільському районі столиці.

"Святошинський район. Попередньо зафіксовано падіння уламків. За інформацією на даний момент — без постраждалих і серйозних руйнувань", — пишуть у КМВА.

О 04:59 у столиці пролунав відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що відразу після опівночі у понеділок, 29 травня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза атаки ударними дронами, а також про злет на території рф літаків — носіїв ракет.