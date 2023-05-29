Киїів під загрозою удару дронів і ракет ворога: працює ППО

Повітряна тривога оголошена у низці областей України

В ніч на понеділок, 29 травня, в столиці і низці областей оголошена повітряна тривога. Влада повідомляє про загрозу атаки дронами і ракетам, стало відомо про злет на території країни-агресора носіїв ракет.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Сигнали про повітряну тривогу цієї ночі зазвучали у південних, північних, східних та центральних регіонах, а також у столиці.

Тривога станом на сьогодні оголошена в низці областей.

Жителів зазначених областей закликають залишатися в укриттях, дотримуватись інформаційної тиші, а також пам'ятати про правило "двох стін".

"Прямуйте в укриття" — передали в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Як додали в КМВА, на підступах до Києва працює ППО.

Також жителів області попередили про небезпеку застосування ворожих БпЛА.

"Сили протиповітряної оборони вже працюють. Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких!" — інформує Київська ОВА.

Нинішня масштабна повітряна тривога оголошена після вчорашньої нічної масованої атаки російських загарбників по Україні 28 травня. Тоді, в ніч проти неділі, з території рф противник атакував нашу країну ударними дронами типу "Шахед", більшість з яких загарбники направили на Київ.