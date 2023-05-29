Киев под угрозой удара дронов и ракет врага: работает ПВО

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

В ночь на понедельник, 29 мая, в столице и ряде областей объявлена воздушная тревога. Власти сообщают об угрозе атаки дронами и ракетам, стало известно о взлете на территории страны-агрессора носителей ракет.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Сигналы о воздушной тревоге в эту ночь прозвучали в южных, северных, восточных и центральных регионах, а также в столице.

Тревога по состоянию на сегодняшний день объявлена в ряде областей.

Жителей указанных областей призывают оставаться в укрытиях, соблюдать информационную тишину, а также помнить о правиле "двух стен".

"Направляйтесь в укрытие " — передали в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Как добавили в КМВА, на подступах к Киеву работает ПВО.

Также жителей области предупредили об опасности применения враждебных БПЛА.

"Силы противовоздушной обороны уже работают. Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и близких!" – информирует Киевская ОВА.

Нынешняя масштабная воздушная тревога объявлена после вчерашней ночной массированной атаки российских захватчиков по Украине 28 мая. Тогда, в ночь на воскресенье, с территории России противник атаковал нашу страну ударными дронами типа "Шахед", большинство из которых захватчики направили на Киев.