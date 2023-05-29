Повітряна тривога майже по всій Україні, у столиці звучали вибухи: що відомо (оновлюється)

Є попередження про ракетну небезпеку

У Києві та кількох інших областях України після 11 ранку оголосили повітряну тривогу. Після атаки ракетами і безпілотниками вночі це вже вдруге за понеділок, 29 травня, коли столицю "тривожить".

Про це свідчать дані офіційної мапи тривог.

11:55 Кличко повідомив, що вибухи у Деснянському районі Києва — це робота сил ППО.

11:50 Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Херсоні та Бериславі. У регіоні не оголошувалася повітряна тривога.

11:45 У Харківській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях пішли відбої тривог!

11:41 Оперативна ситуація змінюється щохвилини — тепер "тривожиться" майже вся Україна за винятком південних областей.

Тепер "почервоніли" і західні області

11:38 Повітряна тривога "повзе" на захід країни — сирени виють у ще кількох областях.

Оновлена карта тривог

11:37 Кличко інформує, що в Оболонському районі Києва уламки ракети впали на дорогу. Екстрені служби вже вирушили на місце.

Також у столиці чимало жителів спускаються в метро – там доволі людно.

11:33 Над Черніговом зафіксували проліт ракети. Деякі пабліки вже повідомляють про роботу ППО.

11:31 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби вже виїхали на виклик у центральний район столиці. Також він додав, що атака на місто продовжується.

11:28 Оновлена карта повітряних тривог – "червоних" регіонів в Україні стало ще більше. Перебувайте у безпечних місцях!

Карта тривог на 1:28

11:26 За останні кілька хвилин городяни нарахували в Києві щонайменше 12 вибухів. Частина з них — робота сил ППО. За даними журналіста Андрія Цаплієнка, столицю можуть атакувати одразу кількома видами ракет — балістичними, "Іскандерами" та С-300.

11:24 У Києві продовжують чути звуки вибухів. Кореспонденти "Телеграфу" стверджують, що гучно одразу у кількох районах столиці.

11:15 Кількість "червоних регіонів", у яких оголосили тривогу, різко збільшилася. Повідомляється також про вибух у Києві.

Оновлена карта тривог

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, у столиці працюють засоби ППО.

Початково тривога була оголошена у трьох областях України. Київ та Луганщина залишаються у стані "повітряної тривоги" вже досить довгий час.

Карта повітряних тривог 29.05.2023

Нагадаємо, що вночі над столицею збили близько 40 повітряних цілей. Очільник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов розповів про наслідки атаки на столицю та область. За його даними, обійшлося без жертв, однак інфраструктура все одно постраждала.

Також під російський обстріл вночі потрапили Львівщина та Хмельниччина. До слова, у Хмельницькій області було пошкоджено не лише цивільні об'єкти, а й один військовий.