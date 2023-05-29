Російські ракети влучили у військовий об’єкт на Хмельниччині: влада зробила загадкову заяву

Інформація про постраждалих встановлюється

У ході нічної ракетної масованої атаки по Україні, яку вкотре вчинили російські окупанти, було зафіксовано приліт на Хмельниччині.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомляють у Telegram-каналі Хмельницької обласної військової адміністрації.

Звуки вибухів пролунали на території області приблизно о 3:40. Зазначається, що загарбники вдарили по кількох об’єктах, одним із яких виявився військовим.

"Наразі тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочато відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги", — йдеться в повідомленні.

При цьому в адміністрації області не уточнюють, про які саме літальні апарати йдеться. Тобто це можуть бути як безпілотники різного типу, так і ворожі літаки або вертольоти.

За інформацією Хмельницької ОВА, дані про постраждалих наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 29 травня вибухи пролунали в Київській, Хмельницькій та Одеській областях. В останній уламки збитого ворожого дрона впали на території портової інфраструктури.