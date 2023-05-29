Нічна атака на Одещину: росіяни атакували місцевий порт, що відомо

У небі над Півднем України у ніч на 29 травня було збито чотири ворожі "шахеди"

У ніч проти 29 травня росія знову атакувала Україну ракетами: вибухи лунали в Києві, Львівській та Хмельницькій областях. Також під удар потрапила Одещина, де повітряна тривога тривала близько чотирьох годин, окупанти обстрілювали область "шахедами".

Про це розповів голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

Ворожі дрони збивали сили ППО, проте уламки одного з них впали на території портової інфраструктури.

"Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється", — додав подробиць Братчук.

Як повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров, у небі над Одещиною було знищено один ворожий безпілотник, а над Миколаївською областю — три дрони типу Shahed-131/136.

Нагадаємо, минулої ночі ППО працювала також у Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Львівській областях.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки масштабної комбінованої російської атаки на Київ у ніч на 29 травня. Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей, ударів по Києву не допущено.