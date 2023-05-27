У Брянській області рф дрон знищив військове авто: у росіян паніка, шукають "диверсантів"

У Брянській області знищили армійську "Ниву", а місцева влада запустила фейк про нібито прорив "української ДРГ"

Після того, як російські добровольці провели рейд у Білгородській області днями, сьогодні у мережі з’явилася інформація про спробу прориву кордону у Брянській області. Чути нібито звуки стрілянини, місцевих просять бути в укриттях.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Крім того, нібито український дрон знищив Ниву Міноборони рф, є жертви.

Диверсанти вдень 27 травня нібито намагалися прорватися до Брянської області, бій йшов недалеко від населених пунктів Сушани та Бровничі. Місцева влада попросила мешканців прикордонних населених пунктів сховатися у підвалах. Крім того, всі екстрені служби підняли нібито по тривозі, а МВС оголосило сигнал "Едельвейс".

Також стало відомо, що місцеві жителі виявили на дорозі Бровничі-Сушани знищену Ниву Міноборони рф. Авто сильно постраждало, судячи з фото, а двоє пасажирів-військовослужбовців загинули. Причиною підриву авто сьогодні близько полудня стала нібито атака дрона-камікадзе — він пробив дах, залетів у авто та здетонував.

Однак у Tekegram-каналі "Підслухано Клинці" заявили, що все це черговий фейк. Місцеві заявляють, що не чули жодної стрілянини та не помітили спроб прориву "ворожої ДРГ". Ця паніка розігралася на тлі знищеного авто російської армії.

"Знову вкид: "Українська ДРГ намагалася прорватися до села Сушани Брянської області". Також нібито була "спроба прориву біля села Бровничі, там зараз точаться бої". Це вкид, жодних боїв немає, ніхто нікуди не проривався. Чутка про ДРГ пішла серед місцевих після виявлення машини з нашими бійцями, Нива посічена вражаючими елементами, схожими на кульові отвори, але атакував її дрон у задню частину даху, а не ДРГ", — сказано в повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Криму та Мелітополі зник інтернет відразу кількох провайдерів із невідомих причин. А в Маріуполі по заводу "Азовсталь" влучили дві ракети, що підтвердили самі окупанти.