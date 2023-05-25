"Визволення" Бєлгородщини: хто в'їхав до рф на американській техніці і які наслідки це може мати для України

Як "вилазка" в російський регіон позначиться на стосунках України та Заходу

У Бєлгородській області рф четверту добу триває військова операція за участі Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії". Зокрема, місцева влада повідомляє, що в ніч на 24 травня регіон був атакований великою кількістю БПЛА, внаслідок чого пошкодження отримали автівки, адміністративні будівлі та газопровід у Грайворонському окрузі.

Станом на сьогодні офіційний Київ не визнав своєї причетності до "визвольного рейду" на території рф, а також спростовує підпорядкування вищезазначених угруповань Збройним силам України. Водночас мережею ширяться світлини та відео, зроблені на місці подій у Бєлгородській області, на яких видно, що в ході операції використовується техніка, схожа на ту, що Україні передавали західні партнери в рамках військової допомоги.

"Телеграф" з'ясовував, які наслідки може мати передача Україною озброєння непідконтрольним їй військовим угрупованням для захо́ду на територію рф, і яку мету переслідують ті, хто за цим стоїть.

Захід довіряє офіційній версії подій

Пентагон уважно стежить за інформацією про нібито використання західної зброї під час проведення операції Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" на території Бєлгородської області, заявив речник відомства Пет Райдер. Також посадовець зазначив, що уряд США не отримував від України і не ухвалював запит на передачу озброєння третім сторонам і воєнізованим організаціям поза ЗСУ.

Русский добровольческий корпус

За словами речника Держдепу Метью Міллера, у США "скептично ставляться" до публікації фото та відео з місця проведення рейду, які буцімто підтверджують використання військовими угрупованнями західної техніки на території рф.

"Ми бачили багато повідомлень і нечітких картинок у соцмережах, а також багато коментарів "диванних аналітиків", які висувають претензії. Ми скептично ставимося до точності (цих повідомлень. – Ред.)", — цитує представника зовнішньополітичного відомства США Укрінформ.

Раніше, коментуючи події у Бєлгородській області, в Держдепартаменті заявляли, що США не забезпечують Україну можливостями для завдавання ударів за межами її території та не заохочують українське керівництво до цього. Водночас, у відомстві підкреслили, що Київ сам приймає рішення, як йому вести бойові операції.

В свою чергу, Міноборони Великої Британії називає організаторів операції в Бєлгородській області "партизанами", зазначаючи при цьому, що рф спробує використати інцидент на свою користь.

"Приналежність партизанів залишається непідтвердженою, але російські антиурядові групи взяли на себе відповідальність. Росія майже напевно використовує ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою війни", — йдеться у звіті британського відомства.

Україна плутається у "свідченнях"

Тим часом, у коментарях Банкової щодо подій у прикордонних російських регіонах простежується деяка неузгодженість. Так, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна "не має безпосереднього стосунку" до рейду на Бєлгородщині.

Водночас речник ГУР МОУ Андрій Юсов назвав події у Бєлгородській області створенням "смуги безпеки" для захисту українців, підкресливши, що операцію проводять виключно громадяни рф.

"Так, сьогодні "Русский добровольческий корпус" та "Легион Свобода России", які складаються з громадян російської федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Бєлгородщини від так званого режиму путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення", — повідомили "Суспільному" в розвідці.

Оливи у вогонь підливає і секретар РНБО Олексій Данілов. В ефірі телемарафону посадовець заявив, що Брянська, Курська, Воронезька область та інші регіони рф не можуть бути в безпеці, адже налаштовані проти путінського режиму росіяни можуть піднімати протести у будь-якій точці росії. Ба більше, Данілов впевнений, "що це буде постійний процес до нашої перемоги".

За словами військового оглядача Дмитра Снєгірьова, в ситуації з "рейдом" у Бєлгородській області запитань більше, аніж відповідей. Зокрема, дивним виглядає те, що угруповання, які, за офіційною версією не підпорядковані ЗСУ і є внутрішніми силами рф, використовують на території росії американську техніку з нанесеними на неї козацькими хрестами. Очевидно, що таке озброєння ніхто, окрім України, "російським партизанам" надати не міг.

Крім того, 17 травня, за два дні до проведення операції на Бєлгородщині, на сторінках обох структур і російського опозиціонера Іллі Пономарьова з'явилося фото командирів обох підрозділів, зроблене на території режимного об'єкту ГУР МОУ. Запитання, хто міг дати дозвіл на фотографування в такій місцевості і на публікацію цих світлин не підконтрольним Міноборони "російським партизанам", теж залишається відкритим.

"Вищенаведені факти свідчать про дотичність РДК і легіону "Свобода Росії" до української розвідки. Враховуючи, що версії подій у Бєлгородській області від Офісу президента і від ГУ МОУ різняться, ця неузгодженість у заявах і діях підставляє ОП. Не зрозуміло лише, чи була ця операція самодіяльністю Кирила Буданова, чи все ж узгоджувалася з Генштабом", – зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

Невиправданий ризик

Чергове засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн" відбудеться сьогодні, 25 травня. На онлайн-зустрічі очільники оборонних відомств обговорять посилення української ППО, надання боєприпасів, а також передачу багатоцільових винищувачів F-16, повідомляє Укрінформ.

Останній пункт є особливо важливим для України, адже отримання згоди Заходу на передачу саме цих літаків дається нам вкрай складно. За словами Дмитра Снєгірьова, проведення операції із застосуванням американського озброєння на території рф не грає на руку Україні в питанні надання нам нових видів техніки.

"Подібні дії, особливо після надскладних і надважливих зустрічей президента України з нашими стратегічними партнерами щодо подальшого надання нам військово-технічної допомоги, в тому числі літаків F-16, є невиправданим ризиком. В умовах надання нам цієї допомоги є чітко прописані перестороги щодо її застосування, зокрема — використання на території рф. М'яко кажучи, це мало б стати предметом службового розслідування", — пояснює оглядач.

Легіон "Свобода России". Фото: Facebook Ілля Пономарьов Фото: Facebook Ілля Пономарьов

На думку аналітика Королівського інституту об'єднаних служб Ніла Мелвіна, успішна операція у Бєлгородській області може змусити кремль відтягти війська від лінії фронту і відкрити проломи, поки Київ готує великий контрнаступ, завдавши москві психологічного удару, пише Reuters.

За словами військового експерта, дана операція є найбільшим рейдом в рф з території України з початку повномасштабного російського вторгнення, і він майже напевно був скоординований з українськими Збройними силами.

Українські ж військові аналітики ставляться до даної операції більш скептично, адже з урахуванням ризиків зриву подальшої передачі нам важкої техніки, поки що гра не варта свічок.

За словами, експерта з питань сектора оборони та безпеки Олега Старікова, "Бєлгородський рейд" мав на меті внутрішню дестабілізацію у прикордонних регіонах та відведення частини окупаційних військ з лінії фронту для забезпечення оборони атакованої ділянки кордону рф.

"Дійсно, зараз з Підмосков'я у Бєлгородську область для підкріплення перекидають нацгвардію. Крім того, на місце подій прислали комісію з москви, яка повинна з'ясувати, чому так погано спрацювали прикордонники і що сталося з їхніми хваленими оборонними спорудами. Попри це, малоймовірно, що цей інцидент призведе до катастрофічної внутрішньої дестабілізації в рф. Руху зс рф з фронту поки що також не спостерігається, тому казати про результати цієї "вилазки" поки що зарано", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Використання РДК та легіоном "Свобода Росії" на території рф американської техніки свідчить про недостатній рівень підготовки даної операції, вважає Олег Старіков. За словами експерта, враховуючи рівень "бойових дій" на Бєлгородщині, жодної потреби в озброєнні такого класу не було, ба більше — в цих цілях слід було б використовувати виключно радянські зразки техніки, зброї та екіпірування, щоб версія з "російськими партизанами", які роззброїли місцевих військових, виглядала більш реалістично.

"Зараз головною задачею для України стане відбиття інформаційної атаки і відстоювання власної версії подій. Якщо за сукупністю фактів шальки цих терезів схиляться не на користь нашого сценарію, можуть бути складнощі", — пояснює експерт.