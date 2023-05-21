Зеленський провів чергові зустрічі зі світовими лідерами на G7: про що говорили та коли розмовлятиме з Байденом

Зеленський провів кілька зустрічей до переговорів із лідером США

Президент України Володимир Зеленський бере участь у саміті G7 у Японії. На теренах події він вже провів числені зустрічі, зокрема з прем’єр-міністрами Великобританії, Італії та Індії, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Також, у Японії Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили питання взаємодії у сфері безпеки та оборони. Зеленський зазначив, що наразі — критичний момент і Україна потребує посилення допомоги. Він також відзначив вагому допомогу Канади в розмінуванні звільнених територій, навчання українських офіцерів, санкційний тиск на росію.

Володимир Зеленський також провів переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо. Індонезійський та Український президенти обговорили зернову ініціативу, реалізацію української формули миру та Зеленський подякував Індонезії за готовність допомогти з відновленням нашої країни, зокрема у сфері охорони здоров’я.

Зазначимо, що на теренах G7 Зеленський має зустрітися з президентом США Джо Байденом. Зустріч має відбутися зранку за київським часом 21 травня. За місцевим часом зустріч обідня — о 14:15 (08:15 по Києву). Саме після цієї зустрічі, за даними ЗМІ, має бути оголошений новий пакет військової допомоги США для України.