Саміт лідерів G7. Чого чекати Україні і чого боятися росії

"Велика сімка" шукатиме рішення щодо підвищення ефективності санкцій проти рф

У п’ятницю, 19 травня, на 450-й день широкомасштабного російського вторгнення в Україну, в Японії стартував саміт лідерів "Великої сімки" (G7).

Експерти поділилися з "Телеграфом" очікуваннями від зустрічі керівництва провідних економік світу (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США) у ракурсі російсько-української війни.

Є три важливі питання

Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса вважає, що на саміті порушать три питання, важливі для нашої країни.

"Перше – питання формування так званої "літакової коаліції". Мова про постачання Україні бойової авіації натовського зразка. Зеленський вже особисто лобіював це питання в Європі. І якщо він відвідає саміт у Японії, робитиме те саме. Не обов’язково одразу буде прийнято конкретні рішення, хоч відповідні позитивні сигнали йдуть вже не тільки з Європи, але навіть із США, але дуже важливо, що президент України особисто це питання порушує і просуває далі, і розмови про готовність почати навчати українських пілотів дедалі більше знаходять реалістичність. Питання часу, коли нам передадуть ті ж самі F-16", – упевнений експерт.

Друга важлива тема – посилення тиску санкцій на росію, вважає Ілія Куса. За його словами, 11-й пакет санкцій ЄС уже узгоджено, там нічого не змінити. Але важливо продовжити розширення обмежень, включення туди "Росатому" (як частково зробила Велика Британія) тощо.

Третє питання – фінансова допомога Україні наступного року, зазначає експерт.

"Наскільки видно з попередніх заяв, ця підтримка України з боку країн "Великої сімки" начебто узгоджена. Для нас це дуже важливо в ракурсі збереження внутрішньої економічної стабільності, – пояснює Ілля Куса. – Я не чекаю рішень, які кардинально змінять хід війни. Але будуть прийматися ті, що дозволяють зберігати нашу стійкість, це теж немало, враховуючи, як ми залежимо від країн "Великої сімки" та колективного Заходу".

Чому Зеленському варто відвідати Японію

Голова правління неурядової організації "Майдан закордонних справ", експерт-міжнародник Олег Білоколос впевнений: як економічна перш за все група, "Велика сімка" шукатиме рішення щодо підвищення ефективності санкцій проти рф.

"Ввели їх уже чимало і продовжують вводити. Але є деякі лазівки, які дозволяють обходити обмеження. Ось ці лазівки важливо прикрити, скоригувавши свої позиції. Думаю, цим точно займуться лідери країн "Сімки". Намагаючись максимально ускладнити існування рф, функціонування її економіки, можливості в обхід санкцій отримувати технології, що дозволяють виробляти озброєння та боєприпаси. Схоже, це питання стане одним із основних. Сподіваюся, це знайде своє відображення у заяві за підсумками саміту", – каже експерт.

Ще один важливий напрям, упевнений Олег Білоколос, підтримка України: військова, фінансово-економічна та гуманітарна.

У день відкриття саміту були сумбурні новини щодо того, чи чекати візиту Володимира Зеленського до Японії. Надвечір остаточно стало ясно – президент України прямує до Країни висхідного сонця.

"Якщо Зеленський все ж таки прибуде на саміт — це було б добре, — вважає експерт-міжнародник. — Особисте спілкування дозволяє вирішити чимало питань швидше, аніж будь-які онлайн зустрічі. Зрозуміло, що наша позиція давно сформована і неодноразово озвучена — на будь-які переговори ми готові йти лише після того, як росіяни покинуть усі українські території, включаючи Крим".

А щоб вигнати їх, нам необхідно більше зброї, а також більше санкцій проти Росії, каже голова правління "МЗС".

"Але доносити цю позицію, можливо, з аргументами, які не завжди можна публічно озвучувати, краще все ж таки в розмовах особистих, офлайн. Не випадково після того ж недавнього європейського турне Зеленського різко активізувалася військова допомога, почалося формування "літакової коаліції". Особисте спілкування – дорого коштує", – нагадує Олег Білоколос.

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука розмірковує так:

"Навряд чи на саміті G7 розглядатимуться конкретні питання військової допомоги Україні. Разом з тим, можуть бути розглянуті питання з виділення додаткових коштів державами-членами клубу "Великої сімки" на відновлення України, на фінансування наших збройних сил та держапарату. У цьому напрямі, швидше за все, буде ухвалено позитивні рішення".

Візит Зеленського до Японії був би правильним перебігом, вважає експерт.

"Не знаю, наскільки він допоміг би, але навряд чи нашкодив би. Водночас, слід усвідомлювати, що одна річ – виступати перед громадськими діячами, навіть парламентаріями, давлячи на емоції, а інша – перед керівниками найбільших економік світу, котрі, як правило, їдуть на подібні заходи вже із заздалегідь виробленими, обговореними та фактично узгодженими рішеннями".