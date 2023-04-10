Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфу".

Щільно пішли неприємні для росії санкційні новини. Цього тижня у Вашингтоні Світовий банк та МВФ мають намір провести низку зустрічей з метою усунути "слабкі місця" санкцій проти росії, щоб запобігти способам їхнього обходу. Віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек хоче посилити санкції проти росії за допомогою більш жорсткого митного контролю.

Відомо також, що Євросоюз не зупинився на "ювілейному" – десятому – санкційному пакеті, прийнятому проти країни-агресора наприкінці лютого. Наразі ЄС працює вже над 11-м, куди намагаються включити і санкції проти російської "атомки". Але тут є проблеми.

Санкції проти атомної енергетики росії запровадять навряд чи. Адже в результаті постраждає не лише росія, а й низка європейських країн. Тому "проти" виступає як традиційно "противна" Угорщина, а й Болгарія, і Франція.

Не знаю, чи піде ЄС взагалі на такий крок. Можливо, поетапно розтягнувши його в часі. І не включаючи у процес усі країни.

Доповнювати та розширювати санкції вкрай складно. Усі основні – введені. І ми бачимо по величезному дефіциту росбюджету (і це лише офіційні дані!), що санкції щодо тих же нафти та газу – працюють. Зараз головна мета нових санкційних підходів – боротися саме з обходом обмежень. І тут точно будуть певні кроки. У тому числі — проти компаній інших країн, які допомагають росії обходити обмеження. Прогнозую, що перепаде грузинським та турецьким компаніям.